“No mientas más que eso te hace daño”: alcalde Gutiérrez responde a Petro sobre restricción de ingreso de abogados a Plaza Mayor

Tras los resultados de las elecciones a la presidencia, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, se presentó un nuevo capítulo en los enfrentamientos entre el actual presidente, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Esta vez el motivo estuvo relacionado con el ingreso de abogados a Plaza Mayor, en Medellín, para vigilar el escrutinio. El presidente, a través de sus redes sociales, aseguró que Gutiérrez había dado la orden de que no se permitiera la entrada de abogados al centro de eventos donde están los votos de Medellín, situación que el mandatario distrital desvirtuó a través de sus redes sociales, asegurando que fue una determinación de las autoridades.

“Petro, entiendo tanto tu desespero y tu situación mental que te responderé con benevolencia. No mientas más que eso te hace daño. La Registraduría es quien debe decir quién puede ingresar”, respondió el alcalde Gutiérrez ante los señalamientos del gobernante nacional, luego de la derrota del candidato que representaba la continuidad de su proyecto político. Entérese: ¿Puede cambiar el resultado del preconteo al escrutinio? Nunca ha pasado en Colombia Incluso, Gutiérrez también indicó que la restricción de ingreso al centro de eventos se hizo para evitar desórdenes dentro del lugar donde estaban consignados los votos. “Justamente la Policía, la de todos los colombianos, no la tuya como crees que es, es quien está garantizado el orden y la tranquilidad para que se realice el escrutinio de forma transparente y segura”, expresó.

Pero el alcalde de Medellín no fue el único que le respondió al presidente sobre la situación vivida en Plaza Mayor la noche de este domingo. El gerente del centro de eventos, Ricardo Galindo, indicó que la medida estaba relacionada con que muchas personas no relacionadas con el reconteo y su respectiva vigilancia se encontraban dentro del lugar. Le puede interesar: Iván Cepeda dice que impugnarán 33.000 mesas: “reconoceremos el resultado final del escrutinio” “Se debió controlar el ingreso debido a que se encontraba demasiada gente en el interior que no participaba del reconteo. Personería, Policía y Registraduría controlan el ingreso. Nosotros no participamos en esas decisiones y menos el alcalde”, indicó Galindo. Esta situación se presenta en medio de un caldeado ambiente electoral, debido al estrecho margen que le dio la victoria al abogado de la Espriella, que fue, tras el preconteo, ronda los 250.000 votos y la diferencia entre ambos candidatos ronda el 1%.