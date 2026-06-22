“No mientas más que eso te hace daño”: alcalde Gutiérrez responde a Petro sobre restricción de ingreso de abogados a Plaza Mayor

Tras los resultados de las elecciones a la presidencia, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, se presentó un nuevo capítulo en los enfrentamientos entre el actual presidente, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Esta vez el motivo estuvo relacionado con el ingreso de abogados a Plaza Mayor, en Medellín, para vigilar el escrutinio.
El presidente, a través de sus redes sociales, aseguró que Gutiérrez había dado la orden de que no se permitiera la entrada de abogados al centro de eventos donde están los votos de Medellín, situación que el mandatario distrital desvirtuó a través de sus redes sociales, asegurando que fue una determinación de las autoridades.