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Iván Cepeda dice que impugnarán 33.000 mesas: “reconoceremos el resultado final del escrutinio”

Con una diferencia ajustada en el preconteo, Iván Cepeda pidió cautela frente a los resultados preliminares y llamó a reforzar la vigilancia sobre el escrutinio mesa a mesa antes de reconocer oficialmente el desenlace electoral.

  • Iván Cepeda, excandidato presidencial. Foto: AFP
    Iván Cepeda, excandidato presidencial. Foto: AFP
El Colombiano
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hace 3 horas
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Minutos después de que se conocieran los resultados preliminares de la jornada electoral, Iván Cepeda reaccionó al preconteo y señaló que, aunque reconocen la tendencia que muestran los datos, estos “aún no son oficiales ni vinculantes”.

El candidato, acompañado de su esposa Pilar Rueda (antropóloga) y personalidades del Pacto, hizo un llamado a su equipo y al dispositivo de vigilancia electoral para mantenerse atentos al escrutinio de cada mesa, sus actas y resultados.

“Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se conozca su consolidado definitivo, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”, afirmó.

Cepeda, a diferencia de la primera vuelta, se mostró con un tono más mesurado y respetuoso de la victoria obtenida por el candidato Abelardo De la Espriella, en el marco de una democracia.

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Con el 99,97 % de las mesas escrutadas, el candidato Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, registra 12.707.117 votos, equivalentes al 48,70 % del total, mientras que Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, suma 12.956.941 votos, correspondientes al 49,66 %, convirtiéndose en el ganador del preconteo de la segunda vuelta.

La diferencia entre ambos candidatos es de 249.824 votos a favor de De la Espriella, en una jornada marcada por la expectativa ante la consolidación de los resultados finales y en medio de los llamados a impugnar mesas que ha hecho el presidente Gustavo Petro en una serie de mensajes en X.

Después de publicar el mandatario, el candidato Cepeda, desde el centro de eventos Royal Center, en Bogotá, hizo lo propio desde el lugar donde recibió la votación junto a Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial.

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Dijo que un grupo de testigos y “decenas de miles de abogados y abogadas están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país”.

Precisamente esa misión ha sido asumida por María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, quien ya está convocando a juristas y voluntarios a través de X para que se acerquen a Corferias y acompañen el proceso de escrutinio, que avanza actualmente.

En tarima estaba no solo Carrascal, sino también otras figuras del Pacto Histórico como María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Gabriel Becerra y la fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

“Se requieren YA, urgentemente, abogados para escrutinios en Corferias en Bogotá en pabellones 1, 6, 8. Llevar la tarjeta profesional. Hay que defender los votos de @IvanCepedaCast y @aida_quilcue . Necesitamos abogados en Caldas, Cundinamarca y Putumayo”, trinó la representante a la Cámara.

En la sede elegida por la campaña de Cepeda, en la localidad de Chapinero, el ambiente se mantuvo relativamente tranquilo durante buena parte de la jornada.

La atención de los asistentes estuvo centrada en la transmisión de los boletines y en la cobertura realizada por RTVC, el sistema nacional de medios públicos, sin mayores manifestaciones de entusiasmo mientras avanzaba el preconteo de la Registraduría con los resultados electorales de la segunda vuelta.

Sin embargo, a medida que se conocían los últimos reportes y la diferencia porcentual entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Bolívar —o entre los candidatos en contienda, según los resultados divulgados— se reducía, los asistentes comenzaron a reaccionar con mayor expectativa.

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La emoción se hizo más evidente cuando hubo movimiento en la tarima y se desarrollaron intervenciones ante el público. En ese instante empezaron a escucharse consignas de apoyo, entre ellas reiterados gritos de “¡Cepeda presidente!”, reflejo de la percepción de buena parte de los simpatizantes presentes, quienes daban por hecho el triunfo del candidato.

Entre los asistentes también circulaba la expectativa de que se impugnaran algunos resultados, bajo el argumento de que cerca de 33.000 mesas entrarían en revisión dentro del proceso de escrutinio que deben validar jueces y notarios del país, como lo ha explicado la Registraduría y otras entidades en varios momentos.

“Más colombianos y colombianas participan democráticamente”

El candidato Cepeda destacó la relevancia de la jornada electoral, que calificó como histórica por el alto nivel de participación ciudadana.

“Se ha registrado un número sin precedentes de votantes que han concurrido democráticamente a expresarse hoy en las urnas, y esa es una buena noticia para el país, más colombianos y colombianas que participan democráticamente en la política”, afirmó el filósofo que se enfrentó en segunda vuelta a Abelardo De la Espriella, virtual presidente de la República.

Según señaló, el país registró una cifra sin precedentes de votantes que acudieron a las urnas para expresar democráticamente su voluntad, un hecho que consideró una buena noticia para Colombia y para el fortalecimiento de la participación política.

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“Lo hemos afirmado, el pacto histórico y la alianza por la vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche debo decir lo siguiente: Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento, en primer lugar, a la juventud colombiana que durante meses, y en particular en estas últimas semanas, con alegría, decisión y un comportamiento cívico y pacífico, se hizo sentir en las calles pidiendo el cambio, que se mantenga la ola progresista en Colombia”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

En su intervención, Cepeda agradeció el respaldo de las víctimas del conflicto armado y de la violencia, así como el acompañamiento de diversos sectores sociales que respaldaron su candidatura.

Hizo un reconocimiento especial a Aída Quilcué, a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, diversidades sexuales y habitantes de zonas rurales y urbanas que, según afirmó, hicieron posible una campaña construida desde los territorios y con recursos propios.

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El candidato también destacó el papel del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, así como el trabajo de dirigentes, congresistas, militantes, testigos electorales y equipos de campaña que participaron en la contienda.

Aseguró sentirse orgulloso del proceso adelantado y defendió el carácter ético de su campaña, señalando que esta se desarrolló sin “recurrir a la desinformación, la propaganda sucia, la manipulación mediante inteligencia artificial, la compra de votos o la injerencia extranjera”.

Cepeda sostuvo también que los resultados obtenidos ratifican la vigencia y fortaleza de su proyecto político, al que atribuyó avances en la reducción de la pobreza, la reforma agraria, la protección ambiental y el fortalecimiento de la democracia.

En ese contexto, agradeció al presidente Gustavo Petro por haber impulsado las transformaciones sociales de los últimos años y por abrir el camino para los cambios que, a su juicio, demanda el país.

“Desde aquí queremos decirle gracias compañero presidente Gustavo Petro. Gracias por abrir el camino de los cambios y las transformaciones sociales, gracias por haber afrontado los más tenebrosos poderes, gracias por haber cumplido con el pueblo colombiano. Venga un abrazo al presidente Gustavo Petro, emocionado desde todos los rincones del país”, dijo el candidato del Pacto Histórico que registra la mayor votación de un candidato de izquierda en la historia.

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Asimismo, envió un mensaje a los sectores políticos opositores, advirtiendo que su movimiento defenderá las conquistas sociales alcanzadas durante los últimos años y que no permitirá retrocesos en derechos laborales, pensionales, educativos y ambientales.

Afirmó que se trata de una fuerza política decisiva que exige ser escuchada y tenida en cuenta en las decisiones que afecten el futuro del país.

Señaló que los resultados electorales reflejan una Colombia dividida en dos grandes bloques políticos, por lo que hizo un llamado al diálogo, la concertación y la construcción de un acuerdo nacional para enfrentar los problemas estructurales del país.

Reiteró la disposición de su movimiento a participar en espacios de entendimiento, siempre que estos se desarrollen con respeto y se traduzcan en beneficios concretos para la nación. También confirmó que su colectividad acompañará el proceso de escrutinio y continuará promoviendo la movilización social y política en defensa de sus propuestas.

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