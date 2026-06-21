Iván Cepeda dice que impugnarán 33.000 mesas: “reconoceremos el resultado final del escrutinio”

Minutos después de que se conocieran los resultados preliminares de la jornada electoral, Iván Cepeda reaccionó al preconteo y señaló que, aunque reconocen la tendencia que muestran los datos, estos “aún no son oficiales ni vinculantes”. El candidato, acompañado de su esposa Pilar Rueda (antropóloga) y personalidades del Pacto, hizo un llamado a su equipo y al dispositivo de vigilancia electoral para mantenerse atentos al escrutinio de cada mesa, sus actas y resultados. “Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se conozca su consolidado definitivo, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”, afirmó. Cepeda, a diferencia de la primera vuelta, se mostró con un tono más mesurado y respetuoso de la victoria obtenida por el candidato Abelardo De la Espriella, en el marco de una democracia. Lea también: Abelardo De la Espriella, el litigante costeño que se convirtió en ganador de las elecciones presidenciales Con el 99,97 % de las mesas escrutadas, el candidato Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, registra 12.707.117 votos, equivalentes al 48,70 % del total, mientras que Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, suma 12.956.941 votos, correspondientes al 49,66 %, convirtiéndose en el ganador del preconteo de la segunda vuelta.

La diferencia entre ambos candidatos es de 249.824 votos a favor de De la Espriella, en una jornada marcada por la expectativa ante la consolidación de los resultados finales y en medio de los llamados a impugnar mesas que ha hecho el presidente Gustavo Petro en una serie de mensajes en X. Después de publicar el mandatario, el candidato Cepeda, desde el centro de eventos Royal Center, en Bogotá, hizo lo propio desde el lugar donde recibió la votación junto a Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial. No se pierda: ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el virtual ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría Dijo que un grupo de testigos y “decenas de miles de abogados y abogadas están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país”. Precisamente esa misión ha sido asumida por María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, quien ya está convocando a juristas y voluntarios a través de X para que se acerquen a Corferias y acompañen el proceso de escrutinio, que avanza actualmente. En tarima estaba no solo Carrascal, sino también otras figuras del Pacto Histórico como María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Gabriel Becerra y la fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

“Se requieren YA, urgentemente, abogados para escrutinios en Corferias en Bogotá en pabellones 1, 6, 8. Llevar la tarjeta profesional. Hay que defender los votos de @IvanCepedaCast y @aida_quilcue . Necesitamos abogados en Caldas, Cundinamarca y Putumayo”, trinó la representante a la Cámara. En la sede elegida por la campaña de Cepeda, en la localidad de Chapinero, el ambiente se mantuvo relativamente tranquilo durante buena parte de la jornada. La atención de los asistentes estuvo centrada en la transmisión de los boletines y en la cobertura realizada por RTVC, el sistema nacional de medios públicos, sin mayores manifestaciones de entusiasmo mientras avanzaba el preconteo de la Registraduría con los resultados electorales de la segunda vuelta. Sin embargo, a medida que se conocían los últimos reportes y la diferencia porcentual entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Bolívar —o entre los candidatos en contienda, según los resultados divulgados— se reducía, los asistentes comenzaron a reaccionar con mayor expectativa. Puede leer: Los 90 decretos con los que Abelardo espera sacudir el país desde el 7 de agosto si gana las Presidencia La emoción se hizo más evidente cuando hubo movimiento en la tarima y se desarrollaron intervenciones ante el público. En ese instante empezaron a escucharse consignas de apoyo, entre ellas reiterados gritos de “¡Cepeda presidente!”, reflejo de la percepción de buena parte de los simpatizantes presentes, quienes daban por hecho el triunfo del candidato. Entre los asistentes también circulaba la expectativa de que se impugnaran algunos resultados, bajo el argumento de que cerca de 33.000 mesas entrarían en revisión dentro del proceso de escrutinio que deben validar jueces y notarios del país, como lo ha explicado la Registraduría y otras entidades en varios momentos.

“Más colombianos y colombianas participan democráticamente”