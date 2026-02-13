¡Ni en su hogar están a salvo los niños! Capturaron en Medellín a hombre por abusar de su hijastra

Las autoridades de Medellín dieron detalles de la captura de un hombre de 34 años, quien fue detenido por orden judicial, tras ser señalado de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja.

Al parecer, el hombre mantenía desde hacía cerca de diez años una relación sentimental con la madre de la víctima y convivía con ellas.

Según indicó la Policía Metropolitana, la detención se realizó en vía pública del barrio La América, en el occidente de la ciudad, luego de una investigación que buscaba esclarecer las denuncias y proteger a la menor de edad.

De acuerdo con las indagaciones, habría aprovechado esa cercanía y su rol dentro del hogar para cometer abusos en repetidas ocasiones en una vivienda del barrio Zamora, al nororiente de la ciudad.

Tras reunir pruebas y hacer el seguimiento, se hizo efectiva la orden de captura. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de la República para definir su situación judicial.

Según detalló la Alcaldía de Medellín, la menor afectada ya cuenta con acompañamiento institucional para el restablecimiento de sus derechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de niños, niñas y adolescentes. Las denuncias se pueden hacer a la línea de emergencia 123 o a la línea 106.