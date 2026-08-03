Colombiamoda dejó US$22 millones para Medellín y reunió a 65.000 asistentes de 53 países

La edición 37 de Colombiamoda cerró con un balance que confirma el impacto económico que la industria de la moda genera para Medellín y el país.
Durante siete días, la Semana de la Moda de Colombia reunió a 65.000 asistentes provenientes de 53 países, congregó a 630 marcas, recibió 9.000 compradores especializados —1.600 de ellos internacionales— y movió unos US$22 millones, impulsada por el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), asociado a la realización del evento.
Las cifras consolidan a Medellín como uno de los principales destinos de turismo de negocios de América Latina y evidencian cómo un evento especializado trasciende la industria de la moda para dinamizar sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.
Bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, Colombiamoda 2026 buscó demostrar que la competitividad del Sistema Moda colombiano ya no depende únicamente del precio, sino de la capacidad de las marcas para construir identidad, desarrollar productos con valor agregado y conectar con consumidores de distintos mercados a través de propuestas diferenciadas.
“Colombiamoda es el escenario donde exaltamos a Colombia y conectamos al país con el mundo a través de su creatividad, su talento y la fuerza de un Sistema Moda que trabaja unido. Hoy vemos marcas que entienden que competir no significa únicamente responder a una dinámica de precios, sino construir valor desde la identidad, el diseño, la innovación y el sello de autor. Esta edición demuestra que Colombia tiene una voz propia dentro de la moda internacional y que, cuando articulamos empresarios, diseñadores, academia y aliados estratégicos, logramos proyectar una industria más fuerte, preparada para conquistar nuevos mercados y mostrarle al mundo aquello que nos hace únicos”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.
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