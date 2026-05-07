Fotos antiguas de El Colombiano: La avenida que partió en un tajo al Centro de Medellín

En la década de 1970, una gran avenida con la que Medellín quería adentrarse en la modernidad partió en dos pedazos al Centro. La gran arteria, que medio siglo después ya se quedó corta para una ciudad con 1,8 millones de vehículos, no solamente cambió para siempre la cara de la capital antioqueña, sino que fue una de las primeras estocadas a su centro histórico.
En los archivos de El Colombiano todavía se conservan decenas de fotos que documentaron esa transformación y muestran cómo cientos de casas ubicadas en calles estrechas como La Unión comenzaron a ser demolidas para darle paso a la gran carretera, que fue ideada para aliviar el tráfico de una ciudad que no se planeó para automóviles.
Además de esas casas apacibles, el ensanche también se llevó por delante joyas patrimoniales y arquitectónicas como el Palacio Arzobispal y un gran pedazo del antiguo Seminario Mayor, ubicado en la parte trasera de la Catedral de Villanueva.