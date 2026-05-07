Fotos antiguas de El Colombiano: La avenida que partió en un tajo al Centro de Medellín

En la década de 1970, una gran avenida con la que Medellín quería adentrarse en la modernidad partió en dos pedazos al Centro. La gran arteria, que medio siglo después ya se quedó corta para una ciudad con 1,8 millones de vehículos, no solamente cambió para siempre la cara de la capital antioqueña, sino que fue una de las primeras estocadas a su centro histórico. En los archivos de El Colombiano todavía se conservan decenas de fotos que documentaron esa transformación y muestran cómo cientos de casas ubicadas en calles estrechas como La Unión comenzaron a ser demolidas para darle paso a la gran carretera, que fue ideada para aliviar el tráfico de una ciudad que no se planeó para automóviles. Además de esas casas apacibles, el ensanche también se llevó por delante joyas patrimoniales y arquitectónicas como el Palacio Arzobispal y un gran pedazo del antiguo Seminario Mayor, ubicado en la parte trasera de la Catedral de Villanueva.

Un proyecto con historia

La construcción de la Avenida Oriental se empezó a discutir en la década de 1960, cuando en la ciudad se comenzó a formular y debatir un plan vial que se ejecutaría con recursos de valorización. Dentro de las vías prioritarias que se plasmaron en aquel documento figuraban varias de las más importantes que todavía permanecen en la ciudad, como la Avenida El Poblado, Las Vegas, la Avenida Ferrocarril, la prolongación de la calle 80, así como múltiples puentes en calles como Colombia, San Juan, Barranquilla, entre muchas otras. Sin embargo, la Avenida Oriental fue entonces el proyecto más ambicioso, por tratarse de la primera gran vía arteria en sentido sur-norte y la primera obra de gran envergadura para descongestionar las calles de un Centro que ya se había quedado corto ante el crecimiento del parque automotor.

En 1968, cuando desde la Alcaldía se comenzaron a comprar los predios, así se describía el trazado del futuro corredor vial: “La Avenida arranca, tal como se ha informado en otras oportunidades, de la glorieta de San Diego y por La Unión busca el antiguo Palacio Arzobispal para tomar hacia el Seminario Viejo y seguir a la carrera Palacé. Por esta irá a empalmar con la calle Barranquilla y constituir así la circunvalar o anillo”, se delimitó en una pequeña nota publicada por este diario el martes 5 de marzo de 1968. En aquellas páginas se calculaba en un valor de $220 millones las obras de la avenida, aclarándose que no se trataba de un valor definitivo. A finales de esa década, se fijó 1970 como el año cero para el comienzo de los trabajos, incluyendo la compra de predios y las intervenciones que se pudieran ir realizando. Como dato curioso, por los días en los que los diseños de la avenida se estaban ajustando, junto a un gran volumen de proyectos del plan vial, otro debate que se abrió fue sobre la sobrecarga de trabajo de los escasos 42 profesionales que en aquel momento hacían parte de la Oficina Municipal de Planeación, sobre quienes estaban concentrados todos los ajustes de esos megaproyectos. A pesar de todos esos anuncios, las obras no comenzaron hasta mediados de 1972. En abril de 1975 se presentó como casi terminada la primera etapa, por un valor de $207 millones. Aunque en aquellos días la megaobra fue recibida con entusiasmo, y las fotos aéreas en las que se apreciaba su trazado simbolizaban a una Medellín moderna, también comenzaron a discutirse los primeros problemas, sobre todo asociados a la peligrosidad que implicaba para un peatón cruzar una vía tan ancha y pensada para un flujo tan intenso de automóviles.