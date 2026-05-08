Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador eliminar aranceles recíprocos en un plazo de 10 días

La Comunidad Andina (CAN) ordenó a Colombia y Ecuador retirar los aranceles recíprocos que originaron el conflicto comercial entre ambos países. El organismo dio un plazo de 10 días para desmontar las medidas, al considerar que afectan el comercio subregional y vulneran los acuerdos vigentes dentro del bloque andino. La decisión fue adoptada por la Secretaría General de la CAN mediante las resoluciones 2581, 2582 y 2583, en las que concluyó que las restricciones comerciales impuestas entre los dos países incumplen el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969 y base jurídica del proceso de integración andino.

CAN concluye que Ecuador no puede imponer cobros unilaterales a productos colombianos

Según el organismo, Ecuador no puede establecer de manera unilateral cobros adicionales a productos provenientes de Colombia dentro del comercio andino, debido a que estas medidas son incompatibles con las normas de libre comercio que rigen entre los países miembros. Puede leer: Comercio entre Colombia y Ecuador afecta 400.000 empleos, tras guerra de aranceles entre Petro y Noboa La Secretaría General de la CAN determinó que los aranceles y demás restricciones aplicadas en las fronteras perjudican el intercambio de bienes dentro de la subregión y contradicen el Programa de Liberación Comercial, mecanismo que garantiza el libre tránsito de mercancías entre los integrantes del bloque. “La Comunidad Andina exhorta a Ecuador y Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo (...) a fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional”, señala el documento. Vea aquí: Renault-Sofasa frenó la exportación de casi 4 mil carros a Ecuador por la guerra arancelaria con Colombia Cabe recordar que la CAN únicamente puede intervenir y tomar este tipo de decisiones sobre sus países miembros: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. En las últimas semanas, Ecuador incluso había planteado la posibilidad de abandonar el bloque y acercarse al Mercosur en medio de las tensiones comerciales.

Conflicto comercial golpea intercambio entre ambos países