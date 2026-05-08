Pese a estar en México, Ricardo Roa será imputado por violación de topes en campaña Petro 2022

Este viernes se presentaría ante el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien está a la espera de una imputación de cargos por presuntamente violar los topes de financiación electoral en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Será la tercera vez que se intente realizar esa diligencia judicial, pues el pasado 8 de abril tuvo que ser aplazada porque el funcionario estaba de vacaciones. Según información publicada por Caracol Radio, quien fuera gerente de la campaña de Petro se encuentra en México y se conectará a la imputación virtualmente. Le puede interesar: Ricardo Roa no asistió por segunda vez a la audiencia de imputación por delitos electorales: está en “vacaciones”. La Fiscalía General de la Nación lo imputará tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), tribunal que concluyó —por seis votos contra tres— que esa campaña ocultó gastos y violó los topes establecidos por la ley por un valor que supera los $3.000 millones.

Vale recordar que Ricardo Roa enfrenta otra investigación por supuesto tráfico de influencias en un negocio con elsector gasífero. Según el CNE, en la primera vuelta llevada a cabo el 29 de mayo de 2022, la vulneración al tope de ingresos y gastos de la campaña Petro Presidente alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.

En la segunda vuelta, realizada el 19 de junio de ese año, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de $3.500 millones. Entre los desembolsos no reportados que llevaron a volarse los límites de gastos figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. El CNE concluyó además que parte de la financiación provino de fuentes prohibidas y que se ocultaron aportes que debían ser declarados.