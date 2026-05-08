Pese a estar en México, Ricardo Roa será imputado por violación de topes en campaña Petro 2022

Este viernes se presentaría ante el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien está a la espera de una imputación de cargos por presuntamente violar los topes de financiación electoral en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Será la tercera vez que se intente realizar esa diligencia judicial, pues el pasado 8 de abril tuvo que ser aplazada porque el funcionario estaba de vacaciones.
Según información publicada por Caracol Radio, quien fuera gerente de la campaña de Petro se encuentra en México y se conectará a la imputación virtualmente.
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La Fiscalía General de la Nación lo imputará tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), tribunal que concluyó —por seis votos contra tres— que esa campaña ocultó gastos y violó los topes establecidos por la ley por un valor que supera los $3.000 millones.