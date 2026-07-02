Alerta en Medellín: frenan 41 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en Buenos Aires

La Alcaldía de Medellín dio un golpe contundente a la informalidad urbanística en el oriente de la ciudad. En un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado en la comuna 9 (Buenos Aires), la Secretaría de Gestión y Control Territorial detectó y frenó el avance de 41 edificaciones que se levantaban de manera irregular en el sector conocido como Altos de Cataluña.

El terreno intervenido, según la alcaldía, no solo carece de las autorizaciones legales para ser habitado o modificado, sino que se encuentra bajo estrictas restricciones de desarrollo debido a su vulnerabilidad geográfica y a que está reservado para obras públicas.

Durante la visita técnica, el equipo de profesionales y peritos de la Administración Distrital evidenció que las obras se ejecutaban en flagrante violación a las normas vigentes. Como consecuencia, se radicaron 41 informes técnicos por presuntas infracciones urbanísticas.

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Esos expedientes ya fueron remitidos a las inspecciones de policía y a las autoridades competentes. Serán estas entidades las encargadas de evaluar de forma individual cada caso, determinar las sanciones a las que haya lugar.

La gravedad de estas ocupaciones radica en que los predios afectados forman parte de la hoja de ruta del crecimiento de Medellín. Específicamente, están ubicados en las franjas de terreno destinadas a la futura construcción de la Circunvalar Oriental, un proyecto vial clave para la movilidad de la capital antioqueña, así como a la creación de nuevos espacios públicos.