En la mañana de este viernes, La Personería Distrital de Medellín anunció que inició Indagación Previa de oficio en contra de funcionarios —que todavía están por determinar— del Dagrd por presuntas irregularidades en la contratación.

Este proceso, dice la entidad, tiene la finalidad de determinar la existencia o no de presuntos contratos “corbata” y con ello individualizar a los funcionarios responsables.

Un contrato corbata es aquel en el que un funcionario o contratista recibe honorarios pero no hace su trabajo. EL COLOMBIANO publicó en diciembre del 2021 una denuncia que en ese entonces hizo el ciudadano (ahora precandidato al Concejo de Medellín) Alejandro Moncada según la cual el Dagrd estaba siendo utilizado para que Álex Flórez, hoy senador de la República, les diera trabajo a sus ex parejas sentimentales.

Este diario siguió el hilo de esa denuncia y encontró que el problema no solo era de corbatas sino también de camisetas, pues las fichas que el exconcejal aliado y amigo personal de Daniel Quintero tenía en la entidad tuvieron que vender camisetas para financiar su campaña al Senado.

La influencia de Flórez en la entidad ha sido ampliamente conocida y denunciada desde el comienzo de la administración de Daniel Quintero. Es bien conocido dentro de la entidad que es el congresista del Pacto Histórico quien maneja los hilos de la contratación allí. Un ejemplo de ello es que Wilmar Giraldo, quien trabajó en el equipo del Concejo cuando Flórez era cabildante ahora es el comunicador de la entidad.

De hecho, hace apenas dos semanas EL COLOMBIANO publicó denuncias de contratistas que desde hace semanas vienen siendo presionados para hacerle campaña al precandidato al Concejo de Medellín Fernando Pulgarín, íntimo amigo de Flórez. Ambos no solo tienen fotos juntos en el Capitolio sino que tienen oficina en el mismo edificio. Pulgarín también es cercano a José Luis Osorio, otro amigo de Álex Flórez que hoy es precandidato a la alcaldía de Cartagena por el movimiento de Daniel Quintero, Independientes. Laura Duarte, actual directora del Dagrd es a su vez cercana a Osorio, de quien fue su pareja sentimental.

Pero lo más delicado de este asunto de que tengan a contratistas haciéndole campaña al amigo de Flórez es que hay denuncias de que también les han pedido plata con este mismo fin. Uno de los denunciantes contó que los cobros habrían comenzado desde el año pasado. Esta persona era contratista y devengaba poco más de cinco millones. En un comienzo, dijo, le pidieron cinco por ciento de sus honorarios, pero la cuota fue aumentando.

“Hasta que me pidieron un millón de pesos. No es justo. Los aportes supuestamente son voluntarios, esa es la palabra que le ponen, pero a algunas personas les dijeron que no les renovaban si no aportaban”, relató la fuente.

Por último, la Personería informó que otros contratos que serán motivo de investigación de la Personería fueron firmados en el año 2022. Entre ellos, algunos entregados bajo la modalidad de urgencia manifiesta, como la adquisición de cinco camionetas y cien radios.

Si en el desarrollo de esta indagación se evidencia irregularidades en los contratos antes mencionados y se logra individualizar al infractor, el delegado instructor del proceso ordenará la apertura formal de una investigación disciplinaria en los términos da la Ley 1952 de 2019; de lo contrario procederá a su archivo, informa el ente investigador.