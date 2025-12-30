El desempleo en Colombia cae a 7,0% en noviembre de 2025 y marca su nivel más bajo desde 2001

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer la tasa de desocupación laboral para el mes de noviembre de 2025, la cual se situó en 7,0%, una reducción de 1,2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (8,2%). “El nivel más bajo registrado para este mes en toda la serie histórica desde el 2001”.
A nivel nacional, la población ocupada creció en 993.000 personas frente al año anterior, lo que representa un aumento del 4,2%. El mayor dinamismo se registró en los centros poblados y zonas rurales dispersas (6,2%), seguido por otras cabeceras y las 10 principales ciudades, ambas con un crecimiento del 4,7%.