José Baena, el artista paisa al que buscan de todo el mundo para que los tatúe

La aguja tiembla en un subir y bajar casi imperceptible, rompiendo apenas la superficie de la piel. El ritmo lo marca José Baena. Sus ojos están fijos en el trazo, como en un trance. Cuando lleva varias horas tatuando, dice, entra en un estado que se parece más a la meditación que al trabajo: el ruido desaparece, el tiempo se disuelve y solo quedan él, la máquina y la piel. Desde afuera parece calma. Por dentro, es la misma concentración con la que de adolescente saltaba obstáculos en BMX por las calles de Montería, confiando en lo mucho que ha practicado y calculando cada movimiento antes de lanzarse al salto.
Hoy tiene 32 años y lleva casi la mitad de su vida tatuando. Su primer tatuaje fueron unas letras torcidas que grabó en la pierna de un amigo cuando apenas tenía 15, con una máquina que él mismo armó con un motor de carro. Hoy, en su estudio de Medellín, ha desarrollado un estilo propio reconocido en países como Estados Unidos, Chile, Francia y Bélgica.