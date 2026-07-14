A más de 100 gringos los han devuelto este año del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, por turismo sexual

Con seis estadounidenses devueltos en las últimas horas del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro (Antioquia), al ser señalados de venir a Medellín con intenciones de turismo sexual, Migración Colombia ya totaliza 101 turistas extranjeros a quienes no se les permitió la entrada a la ciudad.
La devolución de estos extranjeros se logró luego de que los funcionarios de Migración Colombia les hicieran la entrevista a estos estadounidenses, quienes llegaron en un vuelo de Avianca procedentes del aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos. En todas se comprobó que venían con ideas de explotación sexual en la ciudad.