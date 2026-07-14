A más de 100 gringos los han devuelto este año del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, por turismo sexual

Con seis estadounidenses devueltos en las últimas horas del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro (Antioquia), al ser señalados de venir a Medellín con intenciones de turismo sexual, Migración Colombia ya totaliza 101 turistas extranjeros a quienes no se les permitió la entrada a la ciudad. La devolución de estos extranjeros se logró luego de que los funcionarios de Migración Colombia les hicieran la entrevista a estos estadounidenses, quienes llegaron en un vuelo de Avianca procedentes del aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos. En todas se comprobó que venían con ideas de explotación sexual en la ciudad.

Además, los funcionarios realizaron la inspección a los equipajes y encontraron, entre otras evidencias, paquetes de 50 billetes de un dólar estadounidense, los cuales serían utilizados para entregar en establecimientos nocturnos de la comuna 14 (El Poblado) como propinas y para el pago de otras actividades en la ciudad. Entérese: Inadmiten a otros tres extranjeros en el José María Córdova; ya son 60 en apenas cuatro meses Esto forma parte de la intensificación de los operativos conjuntos realizados por Migración Colombia y la Alcaldía de Medellín en contra de la explotación sexual, tanto de menores de edad como de mayores de 18 años, estrategia que comenzó desde mediados del año pasado en este terminal aéreo.

Estos paquetes de 50 billetes de un dólar fueron encontrados por los funcionarios de Migración Colombia en la inspección a estos turistas. Serían usados para pagar servicios sexuales. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA

Desde Migración Colombia destacaron que la cifra de extranjeros devueltos del terminal aéreo para este 2026 va a superar ampliamente la cantidad de los de 2025, si se mantiene la tendencia. Hay que recordar que en todo el año pasado fueron 140 personas que no pudieron ingresar a la ciudad por este terminal aéreo. Le puede interesar: Capturaron a ciudadano español con circular roja por abuso sexual a menor de edad en Colombia; el segundo en un día Uno de los casos más particulares de los extranjeros a quienes se les prohibió el ingreso fue el del ruso George Wolfe, a quien inicialmente las autoridades migratorias expulsaron del país por los escándalos que durante dos años hacía en su apartamento en El Poblado, pero quien intentó volver irregularmente a la ciudad y fue devuelto de nueva cuenta el pasado 17 de mayo.

Mexicano con circular roja de Interpol

Sumado a estos seis estadounidenses, los funcionarios migratorios encontraron a un ciudadano mexicano quien tenía circular roja de Interpol emitida por una autoridad de Estados Unidos por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de activos, entre otros crímenes asociados.

Luego de establecer de quien se trataba, la Policía Nacional procedió con su detención y reportó la misma a las autoridades de Estados Unidos para iniciar el proceso de extradición para que responda por los delitos por los cuales era buscado. Se espera que en próximas horas sea enviado en un vuelo comercial a Estados Unidos para ser presentado ante la corte que hizo el requerimiento internacional y determinar si es enviado a prisión, así como la condena por estos hechos.

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