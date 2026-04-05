Violencia en días santos dejaron siete personas asesinadas en Medellín

Siete personas fueron asesinadas durante la Semana Santa en Medellín, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades. La racha inició con el asesinato de un hombre por robarle su celular, pasando por el crimen de un taxista, dos hombres asesinados en una pelea y la muerte de un hombre oriundo de San Andrés Islas. Este domingo asesinaron a dos personas más.
Los casos más recientes ocurrieron a las 12:00 del día de este domingo en el barrio Tricentenario, donde hombres armados persiguieron a un menor de 17 años, identificado como Juan David Gómez, y le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte. Al parecer, este hecho se registró en medio de una pelea de hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. En este caso hubo dos capturas.
A este se sumó, simultáneamente, el asesinato de otro hombre en una riña familiar en el barrio Villa Liliam, comuna 8 (Villa Hermosa), en un hecho en el que un primo habría apuñalado al otro en la discusión. En este hecho murió Mateo Ramírez Quintero, de 22 años, mientras que un hombre de 39 años, primo de la víctima, resultó detenido.
A este se suma el caso que se registró sobre las 5:33 de la mañana de este domingo en una vivienda en la carrera 81B con la calle 51, en el barrio Calasanz, de Medellín, donde en medio de una pelea ocurrió el asesinato de Allan Gregory Hooker Forbes, nacido en San Andrés Islas hace 23 años y quien estaba estudiando en la ciudad.