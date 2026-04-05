Violencia en días santos dejaron siete personas asesinadas en Medellín

Siete personas fueron asesinadas durante la Semana Santa en Medellín, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades. La racha inició con el asesinato de un hombre por robarle su celular, pasando por el crimen de un taxista, dos hombres asesinados en una pelea y la muerte de un hombre oriundo de San Andrés Islas. Este domingo asesinaron a dos personas más. Los casos más recientes ocurrieron a las 12:00 del día de este domingo en el barrio Tricentenario, donde hombres armados persiguieron a un menor de 17 años, identificado como Juan David Gómez, y le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte. Al parecer, este hecho se registró en medio de una pelea de hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. En este caso hubo dos capturas. A este se sumó, simultáneamente, el asesinato de otro hombre en una riña familiar en el barrio Villa Liliam, comuna 8 (Villa Hermosa), en un hecho en el que un primo habría apuñalado al otro en la discusión. En este hecho murió Mateo Ramírez Quintero, de 22 años, mientras que un hombre de 39 años, primo de la víctima, resultó detenido. A este se suma el caso que se registró sobre las 5:33 de la mañana de este domingo en una vivienda en la carrera 81B con la calle 51, en el barrio Calasanz, de Medellín, donde en medio de una pelea ocurrió el asesinato de Allan Gregory Hooker Forbes, nacido en San Andrés Islas hace 23 años y quien estaba estudiando en la ciudad.

Su muerte se produjo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue trasladado por parte de la Policía Metropolitana. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por arma blanca. Por este hecho fue capturado el presunto agresor de este isleño, además de otras dos personas, quienes son investigadas por la riña que terminó con este asesinato. Los detenidos son un hombre de 19 años y otros dos de 22 años.

Pelea masiva con dos muertos

Otro altercado, esta vez masivo, se registró en la carrera 55 con la calle 89, en el barrio El Oasis, en la comuna 4 (Aranjuez), en la que varias personas que estaban departiendo se comenzaron a agredir entre ellas, dejando un saldo de dos asesinados. Entérese: Huésped fue asesinado en hotel del centro de Medellín tras hacerle un reclamo a un hombre que estaba incomodando Las víctimas de estos hechos fueron identificadas como Sebastián Fernández, de 32 años, y Javier Noel Robledo, de 18, quienes fallecieron en medio de la atención en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Por estos hechos fue capturada una persona de 25 años. Según el comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Yesid Bello, “todo comenzó porque una persona que se encontraba sentada fue atacada con arma cortopunzante sin mediar palabra, quien falleció. En medio de la acción por mano propia, empiezan a agredir al presunto victimario, y le provocaron la muerte”.

Al lado de este taxi quedó el cuerpo sin vida de Luis Ithamar Murillo López, de 57 años. Había tomado una carrera después de abandonar el acopio de la Terminal del Norte antes de su asesinato. FOTO: CORTESÍA

Tomó una carrera y lo hallaron muerto

Un taxista, que tomó una carrera con tres hombres después de abandonar el acopio de la Terminal del Norte apareció muerto en una vereda del corregimiento de San Cristóbal, noroccidente de la ciudad. Los criminales lo dejaron sin vida al lado de su vehículo. De acuerdo con los testigos, Luis Ithamar Murillo López, de 57 años, había decidido irse a “ruletiar” al ver que no había movimiento de pasajeros en este acopio. Esto ocurrió sobre las 2:30 de la mañana del pasado sábado. Cuando circulaba por la calle 67 (Barranquilla), los tres pasajeros lo abordaron y le dijeron al conductor que los llevara a este corregimiento. Fue lo último que se supo de él, hasta que después de amanecer encontraran su cuerpo sin vida, al lado de su carro, en la vereda El Yolombo. Le puede interesar: Capturaron a exalcalde de Urrao por el asesinato de un conductor en la variante a Caldas Las autoridades investigan si la muerte de este conductor estaría relacionada con un aparente caso de hurto, puesto que las autoridades no encontraron el dinero que sería producto del trabajo realizado durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Lo mataron en intento de robo de su celular

Pablo Emilio Sotelo Mejía, de 50 años, murió a manos de delincuentes que habrían intentado hurtarle su teléfono celular, cuando después de disfrutar de una noche de fiesta, ya esperaba un vehículo para que lo llevara a su vivienda. Los hechos ocurrieron a las 2:45 de la mañana del pasado Jueves Santo en la carrera 74 con la calle 44A, en el barrio Florida Nueva, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), cuando los delincuentes a bordo de una moto le dispararon.