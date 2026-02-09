Bad Bunny regaló 999 camisetas en Puerto Rico, como las que usó en el Super Bowl, ¿estarán a la venta?

La noticia comenzó a repartirse en grupos de WhatsApp de la isla del encanto. Quienes habían logrado entrar a la fiesta oficial de Bad Bunny en Puerto Rico en la playa del Escambrón, en San Juan, comenzaron a compartir fotografías de uno de los regalos de la fiesta: la misma camisa de Zara que usó Benito Antonio Martínez Ocasio al comenzar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Una camiseta blanca con el 64 adelante y atrás y el apellido Ocasio, el de su madre, también atrás. Una camiseta diseñada muy al estilo del fútbol americano y que se ha interpretado de varias maneras.

Para asistir a esta fiesta había que inscribirse tras recibir un email allá en San Juan y luego los participantes recibían la confirmación de ir a esta playa urbana de rápido acceso y a la que incluso le hicieron mejoras para el evento. Allí había pantalla gigante y la llamada viewing party para ver este espectáculo como se debía.