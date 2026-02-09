x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Bad Bunny regaló 999 camisetas en Puerto Rico, como las que usó en el Super Bowl, ¿estarán a la venta?

Los asistentes a una fiesta en la playa del Escambrón, en San Juan, recibieron este regalo de Bad Bunny, quien a pesar de estar lejos de la isla, buscó la manera de compartir algo con quienes verían el medio tiempo del Super Bowl en pantalla gigante en su tierra natal.

  • Camisetas regaladas por Bad Bunny después del Super Bowl. Foto: cortesía
    Camisetas regaladas por Bad Bunny después del Super Bowl. Foto: cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 58 minutos
bookmark

La noticia comenzó a repartirse en grupos de WhatsApp de la isla del encanto. Quienes habían logrado entrar a la fiesta oficial de Bad Bunny en Puerto Rico en la playa del Escambrón, en San Juan, comenzaron a compartir fotografías de uno de los regalos de la fiesta: la misma camisa de Zara que usó Benito Antonio Martínez Ocasio al comenzar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Una camiseta blanca con el 64 adelante y atrás y el apellido Ocasio, el de su madre, también atrás. Una camiseta diseñada muy al estilo del fútbol americano y que se ha interpretado de varias maneras.

Amplíe la noticia: Orgullo latino: así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Para asistir a esta fiesta había que inscribirse tras recibir un email allá en San Juan y luego los participantes recibían la confirmación de ir a esta playa urbana de rápido acceso y a la que incluso le hicieron mejoras para el evento. Allí había pantalla gigante y la llamada viewing party para ver este espectáculo como se debía.

La teoría más común es la que afirma que 64 es por el año en el que nació su madre y el apellido de ella. Pero también andan diciendo que homenajeó a un jugador boricua de fútbol americano llamado Federico Maranges que estaba en la final con los Seahawks (pero con el 62) aunque históricamente ha llevado el 64 o incluso que era un homenaje a un tío suyo que también fue jugador, pero esos datos no se han confirmado.

Zara describió en la revista GQ cómo fueron las prendas que usó Bad Bunny: un look, “inspirado en la ropa deportiva pero con un tono sofisticado y elegante, refleja su sensibilidad por la sastrería, mezclando la camisa, la corbata y los pantalones cropped para conseguir una silueta más refinada con la camiseta, a la que se añadieron unas sutiles hombreras como referencia al fútbol americano y así crear una imagen más rotunda”.

Le puede interesar: Shakira, De La Ghetto, Katy Perry y JLo: los mensajes de apoyo a Bad Bunny antes de su show en el Super Bowl

La camiseta no fue solo regalada en Puerto Rico, también la recibieron, con una bella dedicatoria, los trabajadores de Inditex en Arteixo (A Coruña), en España, la cadena dueña de Zara.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes, espero que lo disfruten. Nos vemos pronto!, Benito”, decía la nota.

Zara confirmó que el vestuario fue creado “únicamente para servir a la visión artística y no para venderse comercialmente”, por lo que al parecer no habrá camisetas cremas con el 64 y el Ocasio en sus tiendas.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida