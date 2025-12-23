Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

Tres comunas de Medellín estarían concentrando más del 54 % de los quemados de la ciudad. La cual –con sus 51 casos– a su vez aporta el 53 % de todos los quemados del departamento, que ya son 95.

Así se desprende del informe entregado por la Alcaldía de Medellín en el que se georeferencian por comuna los casos de quemados reportados hasta este martes en la capital antioqueña y que representan un incremento del 145% teniendo en cuenta que hasta igual periodo de 2024 apenas iban 35 casos.

Los casos de quemados están distribuidos así: Laureles-Estadio presenta 10 casos; mientras que Buenos Aires, 9; y Robledo, 7. En estas tres comunas se concentraría más de la mitad de la preocupante cifra.



Le siguen San Javier con 5; Santa Cruz, con 3; Manrique, también con 3; Popular con 2; Villa Hermosa con 2 también; y El Poblado y Belén con de a otros 2; luego están Doce de Octubre, La Candelaria, La América, Guayabal, San Cristóbal y Santa Elena con de a 1 caso.

Los datos sobre Laureles-Estadio también son llamativos pues con sus 10 casos, esta sola comuna carga con casi el 20 % de los incidentes con quemados en Medellín este año. Según el informe de los 51 quemados que ha registrado Medellín, 26 eran manipuladores, y 22 eran observadores. Además, el 69 % de los afectados (es decir, 35) han requerido atención ambulatoria en los centros médicos mientras que los 16 casos restantes –que representan un 31 %– han requerido hospitalización tras recibir lesiones como fracturas, daño ocular, quemaduras, daño auditivo, y amputaciones. Cabe destacar que de los 51 casos, 34 corresponden a víctimas mayores de edad, y en cinco casos los afectados fueron niños de entre 0 y 5 años.

La cifra actual de quemados presenta un vertiginoso aumento toda vez que hasta el 12 de diciembre de 2022 apenas fueron 23 los quemados, en 2023 fueron 33, en 2024 llegaron a ser 35 y este año son 51. Otro dato no menor es que Medellín concentra 10 veces más quemados que los segundos municipios con más lesionados por este tipo, que son Bello e Itagüí, y que apenas reportan 5 heridos por pirotecnia, según datos de la Gobernación de Antioquia. La buena noticia que se resalta de los informes que en dos comunas y tres corregimientos no se han reportado quemados. Estos son Aranjuez, Castilla, San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado.



