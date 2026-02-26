Un hospital de Medellín está entre los 250 mejores del mundo, según revista estadounidense

Ni en la crisis se puede bajar los brazos, dicen en las calles. Y con esa mentalidad, el Hospital Pablo Tobón Uribe logró trabajar hasta ubicarse entre los 250 mejores hospitales del mundo, siendo el único de Medellín en obtener este reconocimiento y uno de los cuatro en todo el territorio nacional.
La calificación la dio la revista Newsweek, en un estudio que realizó de la mano con la consultora alemana Statista, en la que, luego de analizar más de 2.500 centros asistenciales en 32 países de todo el mundo, vieron características en el Pablo Tobón que para calificarla en el puesto 236 en este listado.