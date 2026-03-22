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Gigantesca incautación: Policía interceptó cargamento de dos toneladas de marihuana en Medellín

Se presume que la mercancía, proveniente del departamento de Cauca, era propiedad del grupo delincuencial Los Triana.

  • En cálculos redondos, se estima que la mercancía equivaldría por lo menos un millón de dosis. FOTO: Cortesía Policía Meval
    En cálculos redondos, se estima que la mercancía equivaldría por lo menos un millón de dosis. FOTO: Cortesía Policía Meval
El Colombiano
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hace 2 horas
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En un gran operativo realizado en el área metropolitana del Valle de Aburrá, la Policía interceptó un cargamento de 2.227 kilos de marihuana que estaría listo para distribuirse en las calles.

Según señaló la Policía en un comunicado, el golpe se produjo gracias a labores de inteligencia que se venían desarrollando en contra del crimen organizado.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la carga pertenecería al grupo delincuencial Los Triana que, a su vez, la habría adquirido presuntamente de manos del Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos Ortiz, que opera en el departamento del Cauca.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, advirtió que con la incautación se le habría propinado un fuerte golpe a las finanzas de Los Triana.

En cálculos redondos, se estima que la mercancía equivaldría a por lo menos un millón de dosis, que le representarían a ese grupo una renta de $1.500 millones.

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“Este resultado debilita su capacidad logística, limita su poder territorial y reafirma nuestro compromiso en seguir golpeando las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, expresó el alto oficial.

Según quedó captado en videos grabados por la Fuerza Pública, la marihuana se transportaba en un camión y fue cotejada gracias al agudo olfato de un canino antinarcóticos.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando y ayudar a las autoridades a combatir estas estructuras delincuenciales.

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