Gigantesca incautación: Policía interceptó cargamento de dos toneladas de marihuana en Medellín

En un gran operativo realizado en el área metropolitana del Valle de Aburrá, la Policía interceptó un cargamento de 2.227 kilos de marihuana que estaría listo para distribuirse en las calles.

Según señaló la Policía en un comunicado, el golpe se produjo gracias a labores de inteligencia que se venían desarrollando en contra del crimen organizado.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la carga pertenecería al grupo delincuencial Los Triana que, a su vez, la habría adquirido presuntamente de manos del Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos Ortiz, que opera en el departamento del Cauca.