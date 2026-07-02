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Incendio destruyó una vivienda en Barrio Antioquia: Bomberos controlaron la emergencia y no hubo lesionados

Tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendieron la emergencia registrada en la mañana de este jueves en una vivienda del barrio Antioquia, en la comuna 15 (Guayabal)

  • El incendio destruyó una vivienda en el barrio Antioquia de la comuna Guayabal, Medellín. Foto: captura de un video de redes sociales.
    El incendio destruyó una vivienda en el barrio Antioquia de la comuna Guayabal, Medellín. Foto: captura de un video de redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un incendio estructural consumió una vivienda ubicada en la calle 17 #65G-36 en el barrio Antioquia, comuna 15 (Guayabal), durante la mañana de este jueves 2 de julio.

La emergencia fue atendida por tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, conformadas por nueve unidades, que lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a inmuebles vecinos.

Tras extinguir el fuego, los organismos de socorro iniciaron las labores de enfriamiento y remoción de escombros. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas y que las causas del incendio son materia de investigación.

Entérese: Increíble: borracho golpeó a bomberos de La Ceja cuando atendían una emergencia

Uno de los habitantes de la vivienda, identificado como Alonso Quiceno, relató para Teleantioquia lo que vivió cuando inició el incendio:

Estaba bañándome y sentí como un corto. Salí, y como había telas, ya estaban prendidas. Salí de una para la calle”, contó.

El hombre explicó que desde hace siete años vivía en el inmueble como inquilino y que almacenaba allí telas para su actividad comercial de compra y venta de telas.

Según su testimonio, el fuego consumió gran parte del material, además de destruir la estructura de madera del techo, que colapsó durante la conflagración.

“Se quemó la casa, el techo porque era de madera, y las telas”. Agregó también que las pérdidas en mercancía pueden ser de unos $100 millones.

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Las autoridades adelantarán la inspección técnica para establecer qué originó el incendio y cuantificar oficialmente los daños materiales. Mientras tanto, el Cuerpo Oficial de Bomberos reiteró que la emergencia fue controlada sin que se registraran afectaciones a la vida de los ocupantes de la vivienda.

Lea más: Incendio consumió bodega de reciclaje localizada cerca del centro de Medellín ¿qué lo ocasionó?

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