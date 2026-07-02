Incendio destruyó una vivienda en Barrio Antioquia: Bomberos controlaron la emergencia y no hubo lesionados

Un incendio estructural consumió una vivienda ubicada en la calle 17 #65G-36 en el barrio Antioquia, comuna 15 (Guayabal), durante la mañana de este jueves 2 de julio.

La emergencia fue atendida por tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, conformadas por nueve unidades, que lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a inmuebles vecinos.

Tras extinguir el fuego, los organismos de socorro iniciaron las labores de enfriamiento y remoción de escombros. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas y que las causas del incendio son materia de investigación.

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Uno de los habitantes de la vivienda, identificado como Alonso Quiceno, relató para Teleantioquia lo que vivió cuando inició el incendio:

“Estaba bañándome y sentí como un corto. Salí, y como había telas, ya estaban prendidas. Salí de una para la calle”, contó.