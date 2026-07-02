Esta es la especie de avispa que fue descubierta gracias a fotografías que se hicieron virales en X

En 2018, el investigador aficionado de insectos, Kanji Toyosaki, publicó en X (antes Twitter) varias fotos de unas avispas de la familia Eupelmidae mientras depositaban sus huevos en una cápsula de otro tipo de insecto, en un parque de Kanagawa, en la isla japonesa de Honshu.
Tres años después, su colega, Shogo Noguchi, compartió en la misma red social otras imágenes del mismo tipo de avispa, pero tomadas en la isla de Kyushu.
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Estas publicaciones luego aparecieron en la sección de “Inicio” de Taisuke Kawano, especialista en la diversidad de especies de la familia Eupelmidae, quien consideró que mostraban la presencia de una especie de avispa eupélmida hasta entonces desconocida.
Ahora el experto acaba de describir el descubrimiento en una publicación realizada en la revista académica europea, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa.