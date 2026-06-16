Incendio consumió bodega de reciclaje localizada cerca del centro de Medellín ¿qué lo ocasionó?

En el centro de Medellín, los dueños de una bodega de reciclaje que se incendió en altas horas de la noche de este lunes festivo, 15 de junio, tratan este martes de limpiar los destrozos.

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Hasta el momento no hay mayor información de qué pudo haber causado la conflagración que fue reportada a la Línea Única de Emergecias 123 hacia las 10:44 p.m. y que dio lugar a un operativo de atención por parte del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

Un reporte publicado poco antes de la medianoche daba cuenta de que hacia el sitio del incidente (calle 44-San Juan, entre carreras 55 y 56, cerca de Niquitao) se desplazaron seis tripulaciones y a esa hora habían logrado controlar las llamas.

La emergencia se presentó en una edificación de tres niveles que funcionaba como una bodega en la que almacenaban productos de reciclaje como canecas y otros desechos industriales; no obstante, no se hizo efectivo el temor de que la conflagración tomara más fuerza y afectara a los locales vecinos.

También, según la información oficial, los bomberos rescataron a dos personas sanas y salvas de un establecimiento contiguo.

Las unidades de socorro abandonaron el área de la emergencia hacia la 1:50 de la madrugada, luego de que también se hiciera presente el dueño del local donde se ocasionaron los destrozos.

Hasta ahora las causas del incendio son materia de investigación por parte de los peritos especialistas en estas áreas.

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Fuentes del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín) indicaron que con esta deflagración que tuvieron que sofocar en la madrugada de este martes se completan ya casi 300 incendios de tipo estructural en lo que va del año 2026.

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