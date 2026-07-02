El dólar en Colombia cae este jueves a mínimos de hace más de seis años y se acerca a los $3.360

El precio del dólar en Colombia profundizó este jueves su tendencia bajista y se acercó a niveles que no se observaban desde hace más de seis años, impulsado por la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos y por el creciente apetito de los inversionistas por estrategias de carry trade en mercados emergentes.
La divisa estadounidense abrió la jornada en un precio promedio de $3.362,67, lo que representa una caída de $40,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este jueves se ubicó en $3.403,35, el nivel más bajo registrado desde febrero de 2020, antes de la pandemia.
En las primeras operaciones del día se negociaron cerca de US$3,5 millones en nueve transacciones, mientras que la moneda registró un precio mínimo de $3.354 y un máximo de $3.370, consolidando una tendencia descendente que comenzó a fortalecerse desde el inicio de julio.
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