Avianca Cargo llega a la Feria de las Flores con 82.000 toneladas de flores exportadas y una apuesta por nuevos mercados

La Feria de las Flores celebra una nueva edición con el respaldo de Avianca Cargo, compañía que se ha consolidado como uno de los principales socios estratégicos para llevar las flores colombianas a Estados Unidos y otros mercados internacionales.