Avianca Cargo llega a la Feria de las Flores con 82.000 toneladas de flores exportadas y una apuesta por nuevos mercados

Medellín vivirá una nueva edición de la Feria de las Flores con una amplia programación que incluye desfiles, eventos musicales, conciertos y otras actividades que exaltan la cultura y las tradiciones de la ciudad. Esta celebración tiene como objetivo unir a los antioqueños y dar la bienvenida a visitantes nacionales e internacionales en el marco de una de las festividades más importantes del país, que rinde homenaje a los arrieros y a los silleteros, quienes trabajan incansablemente para mostrar la belleza de su tierra. A esta fiesta se unirá Avianca Cargo, una empresa que nació en esta ciudad en 1973 y que ha establecido un récord al transportar 82.000 toneladas de flores colombianas hacia mercados internacionales en lo que va de 2026. De esa...