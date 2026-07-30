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Roban dos drones en base militar de la Fuerza Aeroespacial en Casanare; esto es lo que se sabe

El hecho, ahora investigado internamente en la FAC como un hurto, fue detectado durante los preparativos de seguridad para las actividades del pasado 20 de julio.

  • Este es un dron de referencia como los que usa la FAC. Foto: cortesía
    Este es un dron de referencia como los que usa la FAC. Foto: cortesía
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 8 horas
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La desaparición de dos drones pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial Colombiana encendió las alertas dentro de la institución por el riesgo que representa la pérdida de equipos utilizados en labores de vigilancia, patrullaje y protección de instalaciones militares.

Los sistemas aéreos no tripulados, conocidos por las siglas UAS, fueron sustraídos del Grupo Aéreo del Casanare (GACAS), una unidad táctica de la FAC ubicada en Yopal, en inmediaciones del aeropuerto El Alcaraván.

En esta zona del país operan principalmente tres estructuras armadas ilegales: el ELN (con el Frente José David Suárez), el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc.

El hecho, ahora investigado internamente en la FAC como un hurto, fue detectado durante los preparativos de seguridad para las actividades del pasado 20 de julio; sin embargo, las primeras verificaciones indican que la desaparición de los equipos habría ocurrido tiempo atrás y no fue advertida de manera inmediata.

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EL COLOMBIANO conoció que los drones hurtados corresponden a dos equipos comerciales de la marca DJI, referencias Mini 2 y Mini 4 Pro, asignados a tareas de seguridad y apoyo operacional. El valor aproximado de los dos equipos asciende a 20 millones de pesos.

Aunque se trata de drones comerciales de tamaño reducido, sus capacidades los convierten en herramientas útiles para labores de observación.

Estos modelos cuentan con cámaras de alta definición, sistemas de navegación automatizada, capacidad para ejecutar rutas programadas, un alcance aproximado de hasta cinco kilómetros, una autonomía cercana a los 35 minutos y capacidad limitada de carga.

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Para la FAC, estos equipos eran empleados como apoyo en los dispositivos de protección del componente físico del poder aéreo, especialmente en actividades de vigilancia de perímetros, reconocimiento de áreas y monitoreo de instalaciones.

Una falla de seguridad dentro de una instalación militar

Fuentes consultadas por este diario, indicaron que el caso genera preocupación porque la pérdida no ocurrió durante una operación en terreno, sino dentro de la misma unidad militar.

La situación evidencia posibles fallas en los procedimientos de custodia, control de inventarios y seguridad física del material asignado a la misión institucional.

La principal preocupación es que estos equipos puedan terminar en manos de estructuras criminales o grupos armados ilegales, que podrían reutilizarlos para actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre instalaciones de la Fuerza Pública.

“Aunque los drones no tienen capacidad ofensiva por sí mismos, pueden convertirse en una herramienta para recopilar información sobre movimientos de tropas, horarios de patrullaje, cambios de guardia, ubicación de puestos de control y vulnerabilidades de seguridad”, afirma una fuente con la que habló EL COLOMBIANO.

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El antecedente de un ataque con drones en el mismo lugar

La preocupación en la Fuerza Pública aumenta por los antecedentes que rodean al Grupo Aéreo del Casanare.

En enero de 2020, la instalación militar fue atacada con artefactos explosivos improvisados en una zona controlada por grupos del ELN.

Las investigaciones posteriores establecieron que, antes del atentado, se habían registrado sobrevuelos de drones desconocidos sobre la base.

Según los análisis realizados tras ese ataque, los dispositivos habrían sido utilizados para observar patrones de seguridad, identificar horarios de salida de patrullas y cambios de guardia, información que habría permitido a los responsables planear la acción terrorista.

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El hurto de los equipos ocurre en un contexto de incremento del uso de drones por parte de organizaciones ilegales en Colombia.

Cifras presentadas por el Ministerio de Defensa, en el empalme con el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella, muestran una creciente utilización de esta tecnología en acciones contra la Fuerza Pública.

Según los datos entregados, 22.076 sistemas o señales fueron objeto de procesos de inhibición; y 1.366 granadas fueron lanzadas mediante drones.

En los cuatro años del gobierno Petro, se registró un promedio de 13 horas entre ataques, además que fueron asesinados con artefactos explosivos lanzados por drones un total de 6 civiles fueron asesinados y 54 resultaron heridos.

También 24 integrantes de la Fuerza Pública fueron asesinados y 373 resultaron heridos.

Los ataques con drones, entonces, se han convertido en una de las principales amenazas emergentes dentro del escenario de seguridad, debido a la facilidad de adquisición, bajo costo y capacidad de adaptación de estos equipos por parte de grupos ilegales.

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Preguntas y respuestas

¿Qué pasó con los drones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que desaparecieron en Casanare?
Dos drones pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial Colombiana desaparecieron del Grupo Aéreo del Casanare, en Yopal. La institución investiga cómo ocurrió la pérdida de los equipos, utilizados para vigilancia y apoyo operacional dentro de instalaciones militares.
¿Por qué preocupa el robo de drones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana?
La preocupación radica en que estos equipos pueden ser usados para labores de observación e inteligencia por actores ilegales. Aunque no tienen capacidad ofensiva propia, podrían servir para analizar movimientos, rutinas y vulnerabilidades de instalaciones de seguridad.
¿Para qué sirven los drones que utiliza la Fuerza Aeroespacial Colombiana?
Los drones son empleados como apoyo para vigilancia de perímetros, reconocimiento de zonas y monitoreo de instalaciones. Sus cámaras y sistemas de navegación permiten obtener información aérea útil para reforzar operaciones de seguridad y protección.
¿Han aumentado los ataques con drones contra la Fuerza Pública en Colombia?
Sí. Las autoridades han reportado un incremento del uso de sistemas aéreos no tripulados por parte de grupos ilegales para atacar o realizar labores de vigilancia contra la Fuerza Pública. Este fenómeno se considera una amenaza creciente para la seguridad nacional.
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