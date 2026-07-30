Roban dos drones en base militar de la Fuerza Aeroespacial en Casanare; esto es lo que se sabe

La desaparición de dos drones pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial Colombiana encendió las alertas dentro de la institución por el riesgo que representa la pérdida de equipos utilizados en labores de vigilancia, patrullaje y protección de instalaciones militares.

Los sistemas aéreos no tripulados, conocidos por las siglas UAS, fueron sustraídos del Grupo Aéreo del Casanare (GACAS), una unidad táctica de la FAC ubicada en Yopal, en inmediaciones del aeropuerto El Alcaraván.

En esta zona del país operan principalmente tres estructuras armadas ilegales: el ELN (con el Frente José David Suárez), el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc.

El hecho, ahora investigado internamente en la FAC como un hurto, fue detectado durante los preparativos de seguridad para las actividades del pasado 20 de julio; sin embargo, las primeras verificaciones indican que la desaparición de los equipos habría ocurrido tiempo atrás y no fue advertida de manera inmediata.

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EL COLOMBIANO conoció que los drones hurtados corresponden a dos equipos comerciales de la marca DJI, referencias Mini 2 y Mini 4 Pro, asignados a tareas de seguridad y apoyo operacional. El valor aproximado de los dos equipos asciende a 20 millones de pesos.

Aunque se trata de drones comerciales de tamaño reducido, sus capacidades los convierten en herramientas útiles para labores de observación.

Estos modelos cuentan con cámaras de alta definición, sistemas de navegación automatizada, capacidad para ejecutar rutas programadas, un alcance aproximado de hasta cinco kilómetros, una autonomía cercana a los 35 minutos y capacidad limitada de carga.

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Para la FAC, estos equipos eran empleados como apoyo en los dispositivos de protección del componente físico del poder aéreo, especialmente en actividades de vigilancia de perímetros, reconocimiento de áreas y monitoreo de instalaciones.