Incendio en Medellín durante la noche de velitas deja seis heridos y un perro fallecido

La noche del Día de las Velitas terminó en emergencia para los habitantes de la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, en el sector de La Asomadera, donde un incendio en el piso 14 de un edificio de más de 20 niveles generó alarma entre decenas de residentes. Videos grabados por vecinos mostraron cómo las llamas salían por las ventanas del apartamento afectado, interrumpiendo la celebración tradicional y obligando a una evacuación total de la estructura.

El incidente ocurrió cerca de la avenida Las Palmas y se difundió rápidamente en redes sociales, donde los habitantes registraron la magnitud del fuego antes de que las autoridades llegaran al lugar. El DAGRD confirmó que seis personas resultaron lesionadas: dos por quemaduras leves y cuatro por inhalación de humo. También se reportó la muerte de un perro dentro de la vivienda afectada.

El director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, informó que tres máquinas de Bomberos Medellín atendieron la emergencia y lograron controlar el incendio en el nivel superior del edificio. Además, realizaron la evacuación preventiva de todos los residentes mientras avanzaba la respuesta operativa.