Indígenas llegaron a acuerdos y levantaron la protesta que tenían afuera de La Alpujarra, Medellín

Los indígenas se fueron de La Alpujarra. Después de dos días completos de manifestaciones en los alrededores del centro administrativo, hubo acuerdos entre estas comunidades y la Gobernación de Antioquia, por lo que en horas de la madrugada de este miércoles levantaron sus protestas, abordaron sus buses y regresaron a sus territorios.
Así lo dio a conocer María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, quien aseguró que “hemos logrado revisar los acuerdos de la Minga del año 2024, punto por punto. Este acuerdo quedó materializado y firmado para que se puedan ejecutar en los territorios esos proyectos y esos programas que tanto requieren para mejorar su calidad de vida”.