¡Vaya a votar! Con elecciones virtuales arranca elección de proyectos de Presupuesto Participativo

La Alcaldía de Medellín recordó que comenzaron las jornadas de votación para elegir los proyectos de Presupuesto Participativo para las comunas y corregimientos de la ciudad.

Según indicaron desde la Secretaría de Participación Ciudadana, los 324 proyectos agrupados en 21 tarjetones correspondientes a las 16 comunas y cinco corregimientos –y a los que se destinarían $450.000 millones– tendrán dos fases de votaciones: una virtual y una presencial. La votación de los proyectos se puede hacer de forma virtual en la página web de la Alcaldía desde el 30 de agosto hasta el 6 de septiembre. Lea también: En exclusivo sector de Miami capturaron a odontólogo gringo señalado de explotar sexualmente de menores de edad en Medellín “Cualquier habitante de la ciudad, mayor de 14 años podrá votar ya sea desde su celular, tableta, computador en la página de la Alcaldía. Habrá una validación biométrica que tenemos implementada desde las votaciones del año pasado y que fue reconocida por la La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP en inglés) en la categoría de Mejor Práctica de Participación Ciudadana con Tecnología. La validación biométrica se hace porque infortunadamente en la pasada Alcaldía se dieron casos de suplantación de identidad o incluso aparecían votando Batman, Robin, el Tino Asprilla o gente que ya había fallecido”, comentó el secretario de Participación Ciudadana Camilo Cano. Además, el 7 de septiembre se podrá realizar de manera presencial en cualquiera de los 195 puntos dispuestos en todas las comunas y corregimientos para tal fin desde las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.