Universidad paisa gradúa la primera cohorte de intérpretes y traductores de Lengua de Señas Colombiana en Medellín y Antioquia

Un avance trascendental para la educación inclusiva en el departamento se logró en la Institución Universitaria ITM, con la graduación de la primera cohorte del pregrado en Interpretación y Traducción de la Lengua de Señas Colombiana (LSC).
Los nuevos profesionales estarán al servicio de estrategias de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, para cerrar las brechas que existen con la población sorda.
“Este es un hecho profundamente relevante para la institución. La graduación de nuestros siete primeros profesionales en Interpretación y Traducción de la Lengua de Señas Colombiana no solo confirma nuestro compromiso ineludible con la igualdad, la dignidad y la inclusión, sino que también nos llena de orgullo”, manifestó el rector del ITM, Alejandro Villa Gómez.
El programa, creado en 2021, opera en modalidad virtual a lo largo de nueve semestres y cuenta en este momento con 190 estudiantes matriculados.