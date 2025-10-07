Medellín entra al radar global con un proyecto de minería sostenible liderado por la UNAL

Desde una colina de 138 años de historia, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia observa por primera vez, con pleno derecho, un horizonte que antes parecía reservado a otros continentes, pues desde Medellín, se proyecta ahora en uno de los mapas más ambiciosos de la ingeniería global: el proyecto OptimalMine, un consorcio científico internacional que busca optimizar las cadenas de suministro de minerales críticos para la transición energética. De las diez universidades convocadas, una representa a Suramérica. Es colombiana. Es pública. Y está en Antioquia.
El ingreso de la Facultad a este selecto círculo no fue una casualidad ni un gesto diplomático. Fue el resultado de una apuesta política y académica por la internacionalización, tejida con persistencia por un equipo que entendió que no basta con tener historia: hay que hacerse visible. La decana Eva Cristina Manotas lo resume sin rodeos en una conversación con EL COLOMBIANO: “Queríamos mostrarle al mundo de qué está hecha esta facultad. Que no somos únicamente tradición minera, somos ciencia en movimiento, con capacidad de aportar a desafíos globales”.
Esa visibilidad se consolidó en diciembre pasado, cuando una delegación viajó a la Universidad de Newcastle —Reino Unido—, y el encuentro, respaldado por un convenio marco anterior, terminó en algo más concreto: la invitación formal a sumarse a la convocatoria Horizonte Europa. Y la convocatoria, altamente competitiva, fue ganada.
Con un millón de euros aprobados, de los cuales 220 mil serán administrados directamente por la Universidad Nacional, Colombia entra al mapa y lo hace desde una posición operativa, ya que gestionará la movilidad académica del proyecto. Esto incluye enviar investigadores al extranjero y recibir a expertos internacionales que vendrán al país a conocer sus suelos, sus minerales y sus métodos. Un intercambio horizontal, técnico, que rompe con el histórico lugar periférico asignado a las instituciones latinoamericanas.