El jardín infantil en San Cristóbal va en 94% de avance y será el primero de ocho que entregarán en Medellín

Tras una visita de seguimiento a las obras del jardín infantil Buen Comienzo Chambacú, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga anunció que la construcción ya va en un 94% de avance y que se espera que en noviembre de este 2026 las niñas y los niños del corregimiento San Cristóbal ya estén disfrutando de este espacio diseñado para brindarles atención integral. ”1.800 obras que tenemos en la administración y estamos acá hoy en uno de nuestros jardines infantiles nuevos de Buen Comienzo que ya estamos próximos a entregar”, dijo el mandatario durante el recorrido. “Vamos ya casi en 94% de avance de obra. Una inversión de 33.000 millones de pesos para los niños y las niñas del corregimiento de San Cristóbal. Vamos a tener más de 300 niños. Esta obra ha generado más de 610 empleos”. La nueva sede tendrá 12 salas de atención, espacios para sala cuna y gateadores, sala de expresión, comedor, servicio de alimentación, terrazas y zonas de juego y recreación, con condiciones adecuadas para el cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia y el bienestar de sus familias. Entérese: Jardín Buen Comienzo de San Antonio de Prado se renovó y tiene 320 cupos disponibles Entre los espacios que más destacó el alcalde están los lavaderos comunitarios, una apuesta que la Alcaldía viene replicando en cada comuna y corregimiento. Los Centros de Lavado Comunitario brindan su servicio totalmente gratuito para las personas cuidadoras inscritas, que suelen ser mujeres. El primero de estos se abrió en Campo Valdés, Manrique. El servicio incluye lavado, secado y doblado de ropa en un tiempo aproximado de 2 horas. Cada familia beneficiaria tiene acceso a dos ciclos semanales. Durante ese tiempo, las personas usuarias pueden participar en actividades de bienestar, aeróbicos, yoga, formación o recibir apoyo psicológico. Se estima que el servicio libera cerca de 240 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado. La obra arrancó en marzo de 2025 y su entrega está prevista para noviembre de este año, cumpliendo el cronograma inicial. “Vengo a hacer básicamente la última revisión, y aquí se demuestra que cuando se administra con transparencia y con austeridad y con mucho amor por la ciudad, los recursos rinden”, afirmó el alcalde.

El primero de ocho nuevos jardines

Chambacú será el primero de los ocho nuevos jardines infantiles que entregará la actual administración, superando la meta inicial de seis contemplada en el Plan de Desarrollo 2024-2027. Junto a Chambacú, otras dos obras avanzan con financiación de Presupuesto Participativo: el jardín infantil de San Sebastián de Palmitas, con un avance superior al 83%, y el de La Libertad, en la comuna 8-Villa Hermosa, que alcanza el 66%. A estos se suman los que también se construirán en Popular, Santa Cruz, Castilla, Robledo y los límites de La América y San Javier. “Vamos a revisar ya la semana entrante también el de Palmitas, del otro corregimiento San Sebastián de Palmitas, que van muy bien las obras, y van otros que ya van en avance de obra que los vamos a entregar también todos durante esta alcaldía”, adelantó el mandatario.

La recuperación de Buen Comienzo

Más allá de la infraestructura, el alcalde destacó la recuperación del programa Buen Comienzo tras las irregularidades de la administración anterior. “Nosotros lo que hicimos fue recuperar el programa Buen Comienzo. Recuerden que esto fue parte de lo que se robaron los que se robaron a Medellín, a Buen Comienzo fue al primero que le empezaron a hacer daño”, afirmó. Sobre esto, cabe recordar que a comienzos de 2023 inició un proceso judicial sobre la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por sobrecostos y presuntas irregularidades en la contratación. Por este caso, Agudelo recibió una medida de casa por cárcel. Se estima que el detrimento patrimonial generado por contratos irregulares durante la administración de Daniel Quintero habría sido de más de 1.300 millones de pesos en recursos públicos. Según el mandatario, hoy el programa Buen Comienzo atiende a 88.000 niños entre los 0 y los 5 años y a más de 12.500 madres gestantes, a través de las estrategias Nutrir para Sanar y Sanar para Crecer. “Gracias a todo este propósito, hoy tenemos cero muertes de niños entre los 0 y los 5 años por desnutrición aguda infantil. Tenemos la tasa más baja histórica: la habíamos recibido en la más alta, en 1.1, y la tenemos en 0.4”, aseguró. Una de las apuestas más importantes de esta administración en primera infancia es Buen Comienzo 365, que amplió la atención de 210 a 365 días al año. Según explicó el alcalde, cuando los niños no estén en las instituciones educativas, durante fines de semana o época de vacaciones, Buen Comienzo seguirá asistiendo a las familias con paquetes escolares y pedagógicos para que sigan estudiando en casa con sus familias.

Una apuesta desde la gestación

Gutiérrez insistió en que la intervención del programa no comienza cuando nace el niño, sino desde el embarazo. “Invirtiendo en una mujer que tiene, por ejemplo, en su barriguita un niño, una niña que está esperando, la apoyamos desde la época de la gestación. Buen Comienzo empieza a intervenir ahí, porque no es solo intervenir al niño cuando nace, sino desde que está en la barriguita: que la mamá esté bien de salud, que tenga sus controles, que tenga las ecografías, que miremos cómo está en términos nutricionales”, explicó. El programa cuenta con una marca propia de nutrientes, tanto para madres gestantes como para niños entre los 0 y los 5 años, bajo el nombre Buen Comienzo. Las nuevas sedes, como la de Chambacú, también contarán con zonas de alimentación específicas para las madres.

Inversión en zonas vulnerables

El alcalde defendió que la prioridad de estas obras esté en los territorios con mayores necesidades de la ciudad. Según afirmó, el enfoque actual está en las personas en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo la vulnerabilidad económica. “En las zonas más necesitadas de Medellín es donde está llegando la inversión de la Alcaldía, es donde llegan los nuevos colegios, donde llegan los escenarios deportivos, donde llegan los nuevos jardines infantiles, donde llegan las grandes obras”, dijo. Los nuevos jardines Buen Comienzo hacen parte de una inversión histórica en infraestructura durante este gobierno local, que hoy tiene 1.800 obras en marcha, tasadas en $8 billones y ejecutadas en distintas zonas de la ciudad en materia de educación, cultura, deporte y espacio público, como los Recreos Deportivos y Culturales o los nuevos parques, como el Primavera Norte o el Gran Parque Medellín. Lea más: Avalan acusación contra exsecretaria de Quintero por escándalo de Buen Comienzo Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: