6 de cada 10 casos en los juzgados de Medellín son de violencia y delitos sexuales: Rama Judicial

Los despachos judiciales de Medellín están saturados por atender casos de delitos sexuales contra niños.
Tan solo en la capital antioqueña, aproximadamente el 60% de la carga de trabajo que recae tanto en los juzgados como en los fiscales está asociada a denuncias por violencia intrafamiliar y casos de abuso sexual, especialmente contra menores de edad.
El dato fue denunciado durante un conversatorio que organizó este martes la Corte Suprema de Justicia en Medellín, en el que se analizó la situación de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia.
En el espacio, diferentes expertos, autoridades judiciales y funcionarios discutieron la necesidad de extremar los esfuerzos por proteger a los menores de edad frente a las crecientes amenazas en contra de su integridad.
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Uno de los paneles se enfocó en los retos para que las víctimas puedan acceder a la justicia y gozar de una protección integral por parte de las diferentes instituciones del Estado.