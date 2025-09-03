¿Adiós al taco en la loma de El Tesoro? Abren licitación de obra por $15.000 millones y 18 meses

La Administración Distrital, a través del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), anunció esta semana la apertura del proceso de licitación pública para la construcción de una obra vial estratégica en la comuna 14, El Poblado: el paso a desnivel de la loma El Tesoro con la vía Linares. Este proyecto, largamente esperado, busca aliviar la congestión vehicular y mejorar la seguridad en uno de los puntos de mayor tráfico en la ciudad. Entérese: Listos $76.000 millones más para terminar obras de valorización de El Poblado después de 12 años Con una inversión que supera los $15.000 millones y un plazo de ejecución estimado de 18 meses, esta infraestructura es crucial para el Proyecto de Valorización El Poblado.

Se espera que la obra no solo mejore la fluidez vehicular y disminuya los tiempos de viaje en el sector, sino que también transforme el entorno con la creación de 479 metros cuadrados de espacio público y 1.151 metros cuadrados de zonas verdes. Angélica María Arias Loza, directora del Fondo de Valorización de Medellín, expresó que este es un “proceso abierto y transparente para la ciudad”, e invitó a todas las empresas y proponentes a participar en la construcción de esta importante obra. La licitación se encuentra publicada en el portal transaccional Secop II, donde los interesados pueden consultar los términos de referencia. Puede leer: La EDU sepultó el manual que disparó contratos directos durante la era Quintero

Contexto de las obras de valorización en El Poblado

La apertura de esta licitación se enmarca en la recta final de las obras de valorización de El Poblado, un proyecto que inició hace 12 años con el objetivo de dar solución a los complejos problemas de movilidad de una de las comunas más congestionadas de Medellín. El proyecto, que consta de 23 obras, alcanzará un 99,6% de ejecución con la terminación de este y otro intercambio vial. Fonvalmed anunció recientemente la disposición de $76.000 millones adicionales para culminar dos de las tres obras finales de valorización en El Poblado, proyectando su finalización en menos de un año para las que inicien en el primer trimestre de 2025.