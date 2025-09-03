¿Adiós al taco en la loma de El Tesoro? Abren licitación de obra por $15.000 millones y 18 meses

La Administración Distrital, a través del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), anunció esta semana la apertura del proceso de licitación pública para la construcción de una obra vial estratégica en la comuna 14, El Poblado: el paso a desnivel de la loma El Tesoro con la vía Linares.
Este proyecto, largamente esperado, busca aliviar la congestión vehicular y mejorar la seguridad en uno de los puntos de mayor tráfico en la ciudad.
Con una inversión que supera los $15.000 millones y un plazo de ejecución estimado de 18 meses, esta infraestructura es crucial para el Proyecto de Valorización El Poblado.