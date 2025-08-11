¿Los conoce? Sus cuerpos permanecen sin reclamar en Medicina Legal de Medellín

3 y 4
Desde hace varias semanas el Gobierno Nacional viene anunciando una iniciativa para modificar el cargo por confiabilidad que pagan los usuarios de energía.
El futbolista caldense, quien jugó el Mundial de Clubes con Monterrey de México, podría debutar en el próximo partido de su equipo.
La esperada quinta entrega de Shrek llegará a los cines en 2027, tras un retraso en su producción debido a cambios creativos y de calendario en DreamWorks Animation.
Los equipos brasileños y rivales de los colombianos también cuentan con bajas importantes para enfrentar esta nueva fase tanto en Copa Libertadores, como Sudamericana. Una de ellas es Jhon Arias.
Desde 2018, los mandatarios no se reunían en persona. Antes, fue a modo de un acercamiento entre países. Ahora, es por la guerra entre Rusia y Ucrania.
