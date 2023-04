Por lo que la madre decidió hablar con quien aprobaba el ingreso a los menores, explicándole la condición de su hija, pero argumentó que eran políticas de la empresa. Así que solicitó hablar con alguien más, y obtuvo la misma respuesta; por lo que se vio obligada a pedir que quien administraba el sitio, se presentara en el recinto.

Finalmente pudo hablar con Jaime Salazar, jefe zonal de Happy City, con quien sostuvo un diálogo por casi media hora, el que tampoco quiso “ver y reconocer lo singular y particular que es mi hija (...) fue discriminada por su estatura. No fue mirada por su edad mental ni su capacidad física, sino simplemente por el tamaño de su cuerpo”, dijo.

Además, Salazar le sugirió que si las volvían a invitar a un cumpleaños en ese lugar, “lo mejor que podíamos hacer era no ir, ya que mi hija (...) no podría utilizar la mayoría de atracciones. Yo no podía de la rabia, pero me contuve y no le hablé más”.