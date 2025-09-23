Universidades paisas se sumaron a gigantesco proyecto para combatir la malaria en Colombia con inteligencia artificial

Colombia da un nuevo paso en su extensa batalla contra la malaria. Ahora lleva esa batalla de salud pública al plano de la inteligencia artificial.
Con el liderazgo de la Universidad de Medellín, y la participación de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Quindío, la Universidad de Córdoba, la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Tolima, el Centro Internacional de Física y la empresa SAS Lugar a Ciencia, se desarrollará InnoMalarIA, un proyecto interinstitucional que busca fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y sociales necesarias para prevenir, diagnosticar y controlar esta enfermedad en distintas regiones de Colombia.
Lea: Malaria: la vacuna no sirve en Colombia
La ambiciosa iniciativa recibió una financiación superior a $36.000 millones a través de la convocatoria 36 del Sistema General de Regalías en ciencias básicas, y se desarrollará a través de seis líneas de investigación, que incluirán estudios epidemiológicos y socioeconómicos con participación ciudadana, se aplican ciencia de datos y biotecnología, y se aprovecha la biodiversidad, medicina e industria.
Una de estas será la MAL-IApp, que consistirá en el desarrollo de software basados en inteligencia artificial con bases de datos interdisciplinarias para la prevención y la gestión de la malaria en Colombia. Lo que buscan con esto es aportar a la comprensión de la malaria en las diferentes regiones del país al incorporar información proveniente del sistema de vigilancia epidemiológica, información de variables climáticas relevantes para la enfermedad e información que se recopila in situ a partir de las poblaciones afectadas y actores de salud mediante la interacción con una aplicación de celular.