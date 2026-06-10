Ni se le ocurra manejar borracho: aumentan los accidentes por conductores ebrios en Medellín

Campañas de prevención, multas millonarias, más operativos: nada ha sido suficiente para erradicar una de las conductas más peligrosas en las vías de Medellín. El panorama que entregan las cifras de la Secretaría de Movilidad es contradictorio, mientras hay menos conductores borrachos siendo detectados en los controles, también hay más accidentes causados por conductores borrachos.
Entre enero y junio de 2025, fueron detectados 244 conductores en estado de embriaguez. En el mismo periodo de 2026, la cifra bajó a 170 — una reducción del 30% —, en parte gracias a que los operativos aumentaron un 7%: de 56 jornadas a 60. Pero los accidentes relacionados con la embriaguez al volante pasaron de 200 a 212 casos, un incremento del 3,4%.
“Aunque las pruebas positivas de embriaguez disminuyeron, no es suficiente, ya que aumentaron los incidentes viales bajo esta mala práctica”, reconoció el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.
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