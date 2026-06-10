Ni se le ocurra manejar borracho: aumentan los accidentes por conductores ebrios en Medellín

Campañas de prevención, multas millonarias, más operativos: nada ha sido suficiente para erradicar una de las conductas más peligrosas en las vías de Medellín. El panorama que entregan las cifras de la Secretaría de Movilidad es contradictorio, mientras hay menos conductores borrachos siendo detectados en los controles, también hay más accidentes causados por conductores borrachos. Entre enero y junio de 2025, fueron detectados 244 conductores en estado de embriaguez. En el mismo periodo de 2026, la cifra bajó a 170 — una reducción del 30% —, en parte gracias a que los operativos aumentaron un 7%: de 56 jornadas a 60. Pero los accidentes relacionados con la embriaguez al volante pasaron de 200 a 212 casos, un incremento del 3,4%. “Aunque las pruebas positivas de embriaguez disminuyeron, no es suficiente, ya que aumentaron los incidentes viales bajo esta mala práctica”, reconoció el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz. También le puede interesar: Así fue como un conductor, aparentemente borracho, huyó de operativo y agredió a guarda de tránsito en Medellín

Un riesgo para la vida

Las consecuencias no son solo números. En Marinilla, un conductor en aparente estado de embriaguez perdió el control de su vehículo y arrolló a Rodrigo Giraldo y Marta Dolly Tamayo, una pareja de esposos que acababa de salir de misa en la iglesia del Sagrado Corazón y se disponía a tomar el bus para volver a casa. Los dos murieron. El acusado enfrenta hasta nueve años de prisión por homicidio culposo. Entre 2020 y 2025, Medellín registró 2.783 siniestros con personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de alucinógenos — un promedio de 564 accidentes por año —. Solo 235 de esos casos involucraban personas que iban a pie en ese estado; el resto manejaba un vehículo. En 2024, al menos 13 personas murieron en accidentes relacionados con la embriaguez al volante.

Las consecuencias económicas y legales