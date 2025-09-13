El oro, los extranjeros y los créditos que cambiaron la historia de Medellín

Una de esas carambolas a tres bandas que suele jugar la historia puso a tres antioqueños en Europa, encargados de negociar los préstamos que hicieron posible concluir las guerras de Independencia y darle oxígeno a la naciente república. Más que una simple coincidencia en medio de tiempos convulsos, la consecución de esos créditos —respaldados con minas en Antioquia y Caldas— precipitó la llegada de ingenieros ingleses, alemanes y suecos que introdujeron tecnologías para horadar las minas de veta, abrir camino a las primeras grandes fortunas y sembrar la semilla del proyecto civilizador de Medellín.
Tras 1820 se abrió un punto de inflexión en la historia de Antioquia. Fueron años de superposición de procesos decisivos que marcaron el rumbo de Medellín durante el primer siglo republicano. En esa bisagra histórica estuvo la búsqueda del oro, que entrelazó dos caminos: por un lado, los antioqueños que asumieron la tarea de gestionar los préstamos iniciales que sostuvieron la República; por el otro, la incorporación de conocimientos y tecnologías extranjeras que modificaron para siempre la forma de explotar las montañas.
Todo comienza en el Congreso de Angostura que decretó la unión de Colombia, Venezuela y Ecuador, conformando la Gran Colombia, y nombró en 1819 al vicepresidente antioqueño Francisco Antonio Zea como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario, tanto para tramitar nuevos créditos en Europa a nombre del gobierno, como para lograr el reconocimiento de Colombia como nación.
Zea zarpó con un encargo más que delicado. Los primeros créditos obtenidos en tiempos de guerra habían dejado un sabor amargo: pagos incumplidos, confianza perdida y una imagen de improvisación. Ahora debía cambiar la narrativa, mostrar que la joven república no era un territorio en armas, sino un país capaz de comerciar, producir y responder a sus obligaciones.
Las negociaciones en París fueron duras. Los banqueros ingleses sabían del historial de impagos de las colonias americanas y de la fragilidad de sus gobiernos. Pero en marzo de 1822, tras meses de idas y venidas, Zea logró firmar lo que los libros de historia denominan como el Empréstito de Zea: dos millones de libras esterlinas prestadas por la firma Herring, Graham & Powles, con respaldo en las rentas de aduanas, minas, salinas y tabaco. Con ese dinero se pensaba poner al día viejas deudas y reactivar la minería y la agricultura.
Zea también promovió la inmigración hacia la Nueva Granada con la compilación de textos en los que contaba las posibilidades geográficas, agrícolas y comerciales del país, orientada a despertar la atención de comerciantes, inversionistas y colonos dispuestos a establecer relaciones con la nueva república. Zea llegó a Londres en junio y allí murió el 28 de noviembre de 1822. El 4 de diciembre fue enterrado en la abadía de Bath, a los 56 años. Un prócer que murió en el ostracismo sin ver los frutos de su misión.
Apenas un año después, el joven Estado volvía a ahogarse en gastos: el Ejército absorbía la mayoría del presupuesto, corrían rumores de una reconquista española, y había que pagar los sueldos prometidos a soldados y oficiales. A esto se sumaban las cuentas con extranjeros, los gastos diplomáticos y la burocracia que comenzaba a crecer.
El vicepresidente Santander entendió que se necesitaba más oxígeno. Encomendó entonces a otros dos antioqueños, Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya, una nueva misión: regresar a Europa y conseguir un crédito mucho mayor, de hasta 30 millones de pesos. Arrubla y Montoya eran grandes amigos y financiadores de Santander.
La apuesta rindió fruto en 1824, cuando la casa prestamista Goldsmith, en Londres, aceptó entregar 4,7 millones de libras esterlinas a un interés del 6% anual. El dinero, enviado en barras de oro, permitió al gobierno pagar deudas previas y darle un respiro a la economía nacional, aunque buena parte se desvaneció en tapar huecos y sostener la maquinaria militar.
En diciembre de 1825 estalló la primera crisis del capitalismo. La bolsa de Londres se desplomó por la explosión de una burbuja que se había formado, en parte, por la comercialización de minas, casi todas inexistentes. El señor Goldsmith se suicidó en enero de 1826 y su firma quebró; las minas a su nombre pasaron a otra firma: Powles, Illingworth y Compañía de Londres, socios y acreedores de la extinta casa bancaria, quiénes organizaron una compañía minera bajo la razón The Colombian Mining.
Otra compañía minera inglesa, la Western Andes Mining, adquirió en 1829 el contrato de arrendamiento y el montaje de las minas de Marmato, concesión que explotó el resto del siglo. Todo esto viene a cuento porque las guerras de Independencia terminaron siendo subvencionadas con la entrega de empréstitos soportados con minas en Marmato y Supía, Caldas. Fue ese azar el que terminó trayendo ingenieros europeos que vinieron a Colombia a partir de 1822. Y acá se juntan los caminos de esta historia.
