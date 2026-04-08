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Recreo Cultural Guayabal: Medellín inicia licitación con inversión de $22.000 millones

Conozca cómo puede presentar su propuesta.

  • Así lucirá el primero de cinco Recreos Culturales de la ciudad en la Comuna 15 Guayabal. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Así lucirá el primero de cinco Recreos Culturales de la ciudad en la Comuna 15 Guayabal. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 46 minutos
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En la plataforma Secop II ya está publicada la licitación para la ejecución de las obras del Recreo Cultural Guayabal, en el suroccidente de Medellín, una construcción que supera los $22.900 millones de inversión y que se hará justo al frente del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo en la Comuna 15 Guayabal.

Lea más: Despegaron obras en megacolegio de $32.000 millones en Manrique

Según la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, entidad a cargo, los trabajos empezarían en mayo de este año y terminarían en el primer semestre de 2027.

“Los Recreos Culturales son espacios innovadores que transformarán el espacio público en escenarios vivos para la cultura, el arte, el deporte y el bienestar. El nuevo equipamiento de Guayabal contará con laboratorios de producción sonora, salones de ensamble, casa de danza, teatro, talleres multipropósito, entre otros espacios para el encuentro ciudadano alrededor de la música y la cultura”, dijo Santiago Silva, secretario de Cultura del Distrito.

Las empresas que estén interesadas en postularse y exponer sus propuestas pueden consultar el proceso de contratación aquí.

El Recreo Cultural Guayabal es el primero de cinco centros de este tipo. Los otros serán construidos en Santa Cruz, Castilla, Robledo y Ciudad del Río.

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