60 colegios de Medellín están en la mira por consumo de drogas

Siendo apenas un adolescente, Andrés Arboleda probó la marihuana. Era tan cool, tan normal y natural que no vio lío en hacerlo. Es más, no quería sentirse diferente. Nunca imaginó que el viaje sería tan largo y con tiquete al infierno.

Luego de esa experiencia, con episodios amenizados por el alcohol, vinieron el perico, las pastillas psiquiátricas (pepas o ruedas, como se les conoce) y la estocada final, el bazuco.

“Estuve siete veces preso, con tres heridas de bala. Y nunca he sido una persona mala. Terminé viviendo en una olla del Barrio Antioquia. Mi familia me llevó a una comunidad terapéutica, estuve 18 meses. Fue difícil, porque no tuve su acompañamiento, nadie me creía”, dice Arboleda.

La historia de la manera como se llega a la drogadicción se repite una y otra vez. Pero según Arboleda y otros adictos en proceso de recuperación, lo más aterrador es que algunos consumos, como el de la marihuana y el alcohol, se han romantizado y hasta los niños ya lo hacen inducidos por los padres.

Según la secretaría de Salud de Medellín, los datos recientes, arrojados por la Encuesta de Salud Mental, el 77 % de personas en la ciudad tiene prevalencia de consumo de alcohol, es decir, alguna vez la ha hecho o lo hace regularmente. En el tabaco la cifra es del 32 % y los vapeadores del 8,9 %, este último con un crecimiento acelerado y sin control.

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“Esta es la puerta de entrada a otras dependencias. Las sustancias lícitas se convierten en el primer factor de riesgo, es sustancia de primer contacto”, dice Natalia López, secretaria de Salud.

Muestra del problema crítico que vive Medellín es el consumo de marihuana, la sustancia ilícita más apetecida y, en algunos casos, un paso previo al uso de otras como el bazuco o el tusi.

Además de la cantidad de personas adictas y una cifra oficial de más de 9.000 habitando las calles de Medellín —podrían ser cerca de 12.000—, según datos del colectivo Indi(gente), el consumo de drogas genera cada vez más intoxicaciones y daños graves a la salud.

“Las intoxicaciones aumentaron 18 % por consumo de sustancias psicoactivas. Son 596 casos este año, frente a 505 en 2025. El lugar de recurrencia más común es el hogar”, explica la secretaria.

El reflejo de la letalidad de las sustancias ilícitas que se están consumiendo en Medellín son los 26 casos graves con secuelas vasculares por tusi en lo corrido del año. Estas situaciones que han requerido hospitalización de mediana y alta complejidad. Uno, incluso, sufrió una amputación del pie izquierdo.

Estos efectos son generados por sustancias que se encuentran en el tusi, como ketamina, MDA, heroína, DOB y cafeína.

No obstante, López reitera que la ciudad cuenta con una Política pública de Salud Mental y Adicciones. En el marco de esta tiene una primera línea que es de consumo de sustacias psicoactivas y trastornos relacionados con estas.