La historia de la presunta estafa con más de 400 carros de alta gama que sacude a Medellín

Un mensaje pegado en las puertas de las dos sedes de un concesionario y un grupo de WhatsApp son ahora la única esperanza que les queda a 450 propietarios y compradores de vehículos de alta gama, quienes denunciaron una presunta estafa que causa revuelo en Medellín. El desfalco, que rondaría los $20.000 millones, tiene como protagonista a la concesionaria Autos MG, conocida antes como Autosur. Para colmo, cuando el caso apenas se hacía público, el representante legal fue encontrado muerto y luego fueron cerradas las sedes de la firma en Premium Plaza y la Milla de Oro, en El Poblado. Lea acá: “No están solos”: Alcalde dijo que van tras timadores de concesionarios fachada Las denuncias comenzaron a salir a flote a comienzos de marzo, cuando los afectados reportaron abonos parciales o el incumplimiento total de los contratos de venta de automotores cuyos precios, en su mayoría, superan los $100 millones. Uno de los denunciantes es Andrés Felipe Maya Hurtado, quien puso a disposición de este concesionario un Mercedes-Benz modelo 2018, el cual necesitaba vender para tener flujo de caja. Les entregó el vehículo el 14 de enero con la esperanza de que para finales del mismo mes se hubiera vendido en $85 millones, restando el 2% de la comisión que le iban a cobrar.

“Me dijeron que me iban a llamar y a las dos semanas nada que se contactaban, me decían que el precio estaba muy alto para la venta y que por eso estaba demorada. Decidí bajarle un poquito y nada que se vendía, entonces decidí ir por el carro y me encontré con la desagradable sorpresa de que no estaba mi carro y el local estaba cerrado”, relató. El caso se complicó aún más el pasado 14 de marzo, cuando en un conjunto residencial de Envigado se confirmó la muerte del representante legal de esta compañía, Yovany Quintero Saldarriaga. El lunes 16 de marzo, la incertidumbre de los afectados se transformó en indignación. Al llegar a las sedes para reclamar sus pagos, se encontraron con locales desiertos. Solo permanecían en el lugar los pocos vehículos cuyas llaves nunca fueron entregadas por sus dueños; el resto de la flota, valorada en miles de millones, fue retirada de las vitrinas. “Sacaron todos los carros durante la noche del fin de semana. Algunos se salvaron porque los dueños no dejaron las llaves”, relató una de las víctimas de estos hechos.

Las historias de los afectados

Fabián Pulgarín Zapata fue otro de los que vio como parte de su patrimonio invertido en una Toyota Fortuner desaparecía. Según su denuncia, les entregó en consignación su camioneta de alta gama para que la vendieran en $151 millones, con el compromiso de que a los 20 días le entregaran la plata. Sin embargo, en estos momentos le adeudan $51,5 millones. “Yo llevé mi camioneta, modelo 2020 y les firmé un documento en el que a los 20 días me respondían por la plata y solo me entregaron $99 millones en cuotas, como quisieron. Me quedaron debiendo el resto de la plata y nadie me responde”, dijo este propietario, quien dejó su carro en la sede de La Milla de Oro. Agustín Vásquez es otra de las víctimas, pero además está abanderando el proceso que se está llevando contra Autos MG, apoyando a aquellos que quedaron sin reacción alguna ante esta estafa. Su problema pasó porque les entregó su camioneta Volskwagen Amarok y cuando la quiso reclamar, se negaron a devolvérsela. “Yo publiqué mi carro en Mercado Libre y en Mercado Pago y en vista de que no se vendía, me empezaron a escribir varios concesionarios y fui a Autos MG. Me dijeron que si uno lo dejaba en consignación quedaba la comisión en 2%, mientras que si uno lo vendía, era del 2,5%. Al ver que el carro no se vendía, fui a reclamarlo”, expresó Vásquez. Entérese: Ni el gobernador de Antioquia se salva de suplantaciones: estafadores piden dinero haciéndose pasar por él Pero cuando fue a reclamarlo comenzaron las excusas, empezando porque le decían que tenían un negocio prácticamente cerrado y que en 20 días le daban la plata. Eso fue en febrero. “En ese momento firmé el contrato de compraventa y me dieron $3 millones y que en 20 días me entregaban el saldo de $102 millones. Pero pasaron los días y no me habían consignado”, expresó este dueño de vehículo.

Después de varios desacuerdos, Agustín firmó el 10 de marzo un pagaré con Quintero Saldarriaga para que le respondiera por el dinero, teniendo en cuenta las deducciones de venta. Al acuerdo se llegó el 10 de marzo. Sin embargo, el 16 del mismo mes, al ver que no le habían consignado, decidió contactarse nuevamente con el representante legal y se encontró con que las sedes de Autos MG estaban cerradas y que su deudor estaba muerto. Su primer pensamiento fue “me tumbaron, me robaron”. Pero los afectados no son únicamente los que dejaron sus carros para que se los vendieran, sino también quienes compraron sus vehículos allá y hasta el momento no han podido ponerlos a su nombre. Caso tal es el de Carolina Arboleda Cardona y el de su compañero sentimental, quienes compraron un Mazda 3 el 2 de septiembre del año pasado y después de medio año el carro legalmente pertenece a otra persona. “Nosotros el carro lo recibimos correctamente e hicimos nuestro pago, de $98.500.000, además de los pagos de peritaje y de traspaso, por lo que pagamos $1.150.000. Sin embargo, esta es la hora que el carro está a nombre de otra persona y no hemos podido encontrarla”, explicó Arboleda.

Autoridades intervienen

El primero en levantar la voz por este caso fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que desde su administración sostuvieron contacto con las víctimas y que iba a empezar a trabajar de la mano con la Policía y la Fiscalía para darles una pronta solución a los dueños de estos automotores. “Ya se tienen las denuncias que se están agrupando todas y trabajando en una mesa priorizada con Fiscalía y Policía Judicial, con ayuda de nuestros equipos de analistas que están contribuyendo desde el seguimiento en cámaras”, indicó.

Este es uno de los carros que se le entregó a esta empresa y que hasta el momento se encuentra desaparecido. FOTO: CORTESÍA

A la par con este pronunciamiento, desde la Fiscalía anunciaron que designaron un fiscal especializado para recibir las denuncias y, de paso, unificarlas para hacer una investigación conjunta con el fin de que les puedan responder a los afectados por sus carros. Hasta el momento, desde la Fiscalía aseguraron que no tienen cuantificado el monto de la presunta estafa, puesto que por ahora se encuentran en proceso de recolección de las mismas, aunque el pasado viernes más de 40 personas hicieron presencia en el Búnker, en el barrio Caribe. La cifra de afectados se toma con base en los reportes que han entregado los grupos de afectados.

Procesos contra Quintero

Contra Quintero Saldarriaga, representante legal de esta empresa, cursan varios procesos en su contra por cobro de sumas de dinero, al parecer relacionados con la venta de estos vehículos. Según los afectados, la no entrega del dinero de la compra de los automotores se habría hecho de manera sistemática durante los últimos años, pese a que estos sí salieron del concesionario. También se tiene conocimiento de personas que salieron en los carros de estos concesionarios y llevan varios meses sin recibir los traspasos que los hagan dueños de estos automotores. “Frente al caso de estafas en algunos concesionarios de vehículos, ya hemos hablado desde la alcaldía con algunas de las víctimas. Son muchas y se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada”, explicó el alcalde Gutiérrez. Le puede interesar: ¡Ojo! Denuncian estafa para robarle sus datos o dinero, ¿de qué se trata? Esta información entregada por el mandatario estaría fundamentada en que detrás de Autos MG habría una entidad llamada Sky Services Group S.A.S., la cual opera venta de vehículos, partes y suministros. Al parecer, dentro de esta compañía estarían familiares del fallecido Quintero Saldarriaga. En cuanto a la muerte de este empresario, las autoridades aún avanzan en las investigaciones. Solo será el dictamen de Medicina Legal el que dé claridad al respecto.

Lo que dice el concesionario

Autos MG entregó dos pronunciamientos oficiales: uno a través de sus redes sociales y otro que dejaron en cada una de las sedes y que les ha llegado a los afectados, en el que están los números de WhatsApp que se volvieron el único enlace entre las víctimas y la empresa. “Para garantizar la transparencia y la correcta continuidad de los procesos que conllevan esta difícil situación, le comunicamos que las operaciones de compraventa y atención presencial quedan suspendidas a partir de la fecha”, reza uno de los apartes de estos comunicados. Aseguraron que la decisión del cierre tiene que ver con “la necesidad de realizar una auditoría y revisión exhaustiva liderada por una firma jurídica externa”. Esto tendría como finalidad responderles a todos los conductores afectados.