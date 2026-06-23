Arroba Medellín superó las 16.000 matrículas, ¿cómo inscribirse a estos cursos virtuales gratuitos?

La Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín Sapiencia informó que tras tres meses de la apertura de su oferta académica virtual y gratuita, Arroba Medellín –la ciudadela universitaria digital del Distrito– ha registrado 16.343 matrículas en los 20 cursos disponibles, una cifra que refleja el creciente interés de los ciudadanos por adquirir nuevas habilidades, actualizar sus conocimientos y mejorar sus oportunidades académicas, laborales y de emprendimiento.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8