Arroba Medellín superó las 16.000 matrículas, ¿cómo inscribirse a estos cursos virtuales gratuitos?

La Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín Sapiencia informó que tras tres meses de la apertura de su oferta académica virtual y gratuita, Arroba Medellín –la ciudadela universitaria digital del Distrito– ha registrado 16.343 matrículas en los 20 cursos disponibles, una cifra que refleja el creciente interés de los ciudadanos por adquirir nuevas habilidades, actualizar sus conocimientos y mejorar sus oportunidades académicas, laborales y de emprendimiento.

Según la entidad, la iniciativa cuenta con una infraestructura tecnológica capaz de albergar hasta 50.000 usuarios activos de manera simultánea, garantizando el acceso a procesos de formación flexibles, gratuitos y de calidad para la ciudadanía. Entre los cursos con mayor acogida se destacan Inglés Básico, Inglés Intermedio e Inglés Avanzado, así como Excel Intermedio, Ciencia e Ingeniería de Datos, áreas que son consideradas por Sapiencia como estratégicas para responder a las exigencias actuales del mercado laboral y a los desafíos de la transformación digital.

¿Qué cursos hay?

La oferta académica de Arroba Medellín reúne programas en diversas áreas del conocimiento, incluyendo idiomas, herramientas digitales, creatividad, fotografía, industrias culturales, emprendimiento y propiedad intelectual. La formación tiene una duración promedio de 29 horas por programa. Uno de los aspectos más destacados de esta estrategia es la articulación con instituciones de educación superior reconocidas, que certifican los conocimientos adquiridos por los participantes. Lea también: Si cumple estos requisitos, MinEducación asumirá el costo de su inscripción y derechos de grado en universidades públicas Por ejemplo La Institución Universitaria Digital de Antioquia (IU Digital) certifica seis cursos: Emprendimientos Creativos: De la Idea al Proyecto Sostenible, Inteligencia Artificial para la Creatividad y la Cultura, Derechos de Autor y Propiedad Intelectual para No Abogados, Diseño Básico de Vestuario Escénico, Producción Musical y Distribución Independiente en la Era Digital y Narrativas Digitales para las Industrias Culturales. Cada uno de estos programas tiene una duración de 16 horas. Por su parte, la Institución Universitaria Pascual Bravo certifica cuatro cursos: Creatividad (20 horas), Excel Avanzado para la Optimización y Gestión de Datos (40 horas), Fotoproducto (8 horas) y Fotorreportaje (8 horas). La duración promedio de los cursos certificados por esta institución es de 19 horas. A su vez, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) certifica tres cursos de inglés: Inglés Básico, Inglés Intermedio e Inglés Avanzado. Cada uno cuenta con una duración de 48 horas. Finalmente, la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina) certifica el curso Excel Intermedio: Fundamentos para la Formulación y Análisis, con una duración de 48 horas. El impacto de Arroba Medellín se refleja en historias como la de Jairo Ruiz Flórez, quien a sus 74 años decidió asumir el reto de formarse en tecnologías emergentes. Él se matriculó en el curso Inteligencia Artificial para la Creatividad y la Cultura y logró culminarlo exitosamente.

“Lo vi y no lo dudé. Soy un convencido de que a este barco de la tecnología hay que montarse, sin importar la edad. Los cursos son tan fluidos y se entienden fácil. Ahora soy, entre mis conocidos, el encargado de consultar y hacer cosas con la inteligencia artificial”, expresó.

¿Cómo inscribirse?