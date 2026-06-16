Olas de calor en Medellín: por qué está entre las 200 ciudades con más riesgo

Una investigación de la Universidad de Oxford, que analizó 205 metrópolis globales con más de un millón de habitantes, ubicó a Medellín en el puesto 172 entre las urbes más expuestas al riesgo por olas de calor. En el ámbito nacional, Barranquilla se situó en la casilla 11, Cali en la 54 y Bogotá en la 116. El estudio, publicado por la revista Sustainable Cities and Society, no solo mide las temperaturas, sino que las cruza con la vulnerabilidad social, económica y demográfica de cada población para calcular su riesgo real. Aunque Medellín es la cuarta ciudad colombiana en esta escala, su posición en el panorama global representa una alerta ineludible. Según el estudio, la capital antioqueña tiene probabilidad de que ocurra un evento de 0,49 sobre 1; una escala de gravedad de vulnerabilidades de 0,58 sobre 1; y una puntuación de riesgo compuesta —indicador que resume múltiples medidas de riesgo— de 0,41 (Al Basrah, en Irak, la primera en el listado global de riesgo térmico, tiene 0,83). Lea acá: ¿Medellín será una ciudad inhabitable? A mediados del siglo tendrá más de 60 días al año con calor extremo

El informe parte de una premisa que los científicos llevan años repitiendo, que el calor extremo mata más cuando coincide con pobreza, infraestructura débil y población envejecida. En efecto, el aumento de las temperaturas en Medellín, que ha marcado récords por encima de los 33 ºC desde mayo, no afecta a todos sus habitantes por igual; para miles de personas representa una amenaza para su salud y su vida. Esto se debe al “efecto isla de calor”, fenómeno térmico, en el cual, el exceso de urbanización, los materiales deficientes de las viviendas, la ubicación y la falta de zonas verdes crean “burbujas” de calor donde la temperatura es muy superior al promedio de la ciudad. Análisis oficiales de 2023 señalaron que Medellín tiene 14 barrios de seis comunas con riesgo alto. Sectores como Francisco Antonio Zea, Alfonso López, Toscana, Robledo y Castilla albergan a comunidades expuestas a graves peligros de salud; estos van desde deshidratación, problemas respiratorios y dermatológicos, hasta el agravamiento de enfermedades crónicas y un incremento en la mortalidad debido a los golpes de calor. “El calor extremo coincide con una alta vulnerabilidad y una capacidad limitada para hacer frente a la situación. Esta combinación puede aumentar el riesgo asociado al calor y poner en peligro la vida”, dijo la investigación.

Las previsiones para 2040

Medellín se convirtió en referente con su puesta en marcha en 2017 del proyecto de Corredores Verdes, que a lo largo de tres años y medio sembró en 18 avenidas y vías principales y en 12 canalizaciones miles de árboles, que contrarrestaron directamente la contaminación atmosférica en parte de la zona céntrica de la ciudad y redujeron la temperatura del aire en unos 2ºC. Oxford también destaca las escaleras eléctricas y los metrocables como ejemplos donde la tecnología reduce emisiones de carbono y mejora el acceso de comunidades vulnerables. A pesar de estos avances, la capital antioqueña sigue altamente expuesta a los rigores del clima. El Plan de Acción Climática de Medellín proyecta que, a partir de 2040, la ciudad experimentará hasta 150 días al año con más de 29 °C. El informe de Oxford concluye que la vulnerabilidad y las deficiencias en infraestructura amplifican drásticamente el peligro. Por ello, urbes con una exposición climática moderada pueden escalar a los puestos de mayor riesgo si coinciden con rezagos socioeconómicos. El reporte insiste en la urgencia de diseñar estrategias de adaptación locales, específicas y diseñadas a la medida antes de que las olas de calor sean mortales.

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