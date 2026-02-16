Tigrillo lanudo regresó a su hábitat tras recuperarse de un aparente atropellamiento en Itagüí

Tras un arduo proceso de rehabilitación que constó de varias semanas, un tigrillo lanudo, que, al parecer, fue víctima de atropellamiento en el municipio de Itagüí, fue liberado en su hábitat natural para reintegrarse a su vida salvaje.

El individuo ingresó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el mes de enero, donde llegó con hematomas en el costado izquierdo, heridas en el párpado y labio inferior, y con una dificultad respiratoria producto de un trauma múltiple.

Después de ser evaluado minuciosamente por más de 70 personas y con ayuda de todo el equipo especializado, se descartaron fracturas y hemorragias internas. Paso seguido, se le brindó todo el acompañamiento necesario y de a poco trabajaron en su recuperación integral.

Uno de los aspectos clave fue que, durante su rehabilitación, mantuvo los comportamientos silvestres habituales, tales como rechazo al contacto humano, conductas de huida, entre otro tipo de respuestas naturales de un felino, lo que permitió la autorización de su liberación y le posibilita un mejor reintegro a su hábitat.

“Nuestro equipo veló por la recuperación de este individuo, ya que se encontraba en estado reservado por su condición de salud. Después de los tratamientos logró las condiciones para ser liberado en su hábitat natural. Nuestro llamado a la ciudadanía, para que tengamos precaución y cuando estemos en vehículos, sepamos que cruza fauna silvestre y bajemos la velocidad”, dijo Andrés Gómez, supervisor del CAVR de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.