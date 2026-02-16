x

Tigrillo lanudo regresó a su hábitat tras recuperarse de un aparente atropellamiento en Itagüí

El felino fue reintegrado en el municipio de La Estrella. Conozca cómo fue su recuperación y todos los detalles.

  • El tigrillo, apunto de pisar de nuevo su hábitat en el municipio de La Estrella. FOTO Cortesía Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
bookmark

Tras un arduo proceso de rehabilitación que constó de varias semanas, un tigrillo lanudo, que, al parecer, fue víctima de atropellamiento en el municipio de Itagüí, fue liberado en su hábitat natural para reintegrarse a su vida salvaje.

El individuo ingresó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el mes de enero, donde llegó con hematomas en el costado izquierdo, heridas en el párpado y labio inferior, y con una dificultad respiratoria producto de un trauma múltiple.

Lea más: ¿No parará nunca su sufrimiento? Área Metropolitana rescató a dos monos cariblancos

Después de ser evaluado minuciosamente por más de 70 personas y con ayuda de todo el equipo especializado, se descartaron fracturas y hemorragias internas. Paso seguido, se le brindó todo el acompañamiento necesario y de a poco trabajaron en su recuperación integral.

Uno de los aspectos clave fue que, durante su rehabilitación, mantuvo los comportamientos silvestres habituales, tales como rechazo al contacto humano, conductas de huida, entre otro tipo de respuestas naturales de un felino, lo que permitió la autorización de su liberación y le posibilita un mejor reintegro a su hábitat.

“Nuestro equipo veló por la recuperación de este individuo, ya que se encontraba en estado reservado por su condición de salud. Después de los tratamientos logró las condiciones para ser liberado en su hábitat natural. Nuestro llamado a la ciudadanía, para que tengamos precaución y cuando estemos en vehículos, sepamos que cruza fauna silvestre y bajemos la velocidad”, dijo Andrés Gómez, supervisor del CAVR de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Estrella: el nuevo hogar del tigrillo lanudo.

La Estrella fue el municipio designado para llevar a cabo la reintroducción de este tigrillo, más específicamente en la zona rural y boscosa de la territorial Aburrá Sur de Corantioquia. Según los profesionales de la entidad, esta zona cuenta con todas las condiciones ambientales que requiere dicha especie, lo que se evidenció una vez se soltó al felino en medio de los árboles, quien no dudó en salir del guacal en el que fue transportado.

“La liberación de este individuo representa todo el trabajo y esfuerzo de los diferentes equipos técnicos de fauna enfocados en la protección de la vida silvestre. Esta oportunidad permite retornar un ejemplar silvestre a un ecosistema óptimo como es la territorial Aburrá Sur. Esta zona unifica diversos territorios en los que encontramos diversos ecosistemas en una matriz boscosa que alberga fuentes hídricas, alimento, refugio y una gran variedad de especies silvestres como la que actualmente se está liberando”, precisó José Alejandro Naranjo Arango, subdirector de Ecosistemas de Corantioquia.

Las entidades que trabajaron mancomunadamente para regresar al tigrillo a su hábitat natural, aparte de la mencionada en el párrafo anterior, fueron el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de La Estrella.

Entérese: Tras meses de recuperación, zorro perro atropellado en Barbosa volvió a la libertad

El tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus), es una especie de felino silvestre que habita en zonas boscosas, con hábitos nocturnos y crepusculares, pero que se encuentra amenazada por el tráfico ilegal y la expansión urbana.

Cabe resaltar que, si por alguna circunstancia se topa con un animal silvestre herido o en riesgo, puede reportarlo a través de la línea del AMVA, 3046300090, o al número de emergencias de Corantioquia, 3218175002.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué hacer si encuentro un animal silvestre herido en Medellín o el Área Metropolitana?
Debe reportarlo inmediatamente a la línea de atención de fauna silvestre del AMVA (304 630 0090) o a la de Corantioquia (321 817 5002) para que expertos realicen el rescate.
¿Cuáles son las principales amenazas para el tigrillo lanudo?
Sus mayores peligros son el atropellamiento en vías perimetrales, el tráfico ilegal de especies y la pérdida de su hábitat debido a la expansión urbana acelerada.
¿Por qué es importante el tigrillo lanudo para el ecosistema?
Como depredador, el Leopardus tigrinus ayuda a controlar las poblaciones de pequeños mamíferos, aves y reptiles, manteniendo el equilibrio biológico en los bosques andinos.
