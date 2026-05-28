Así es el plan para que en Colombia se ensamblen carros eléctricos; gremios tienen reparos

El Gobierno nacional puso sobre la mesa una nueva apuesta para transformar el mercado automotor colombiano y convertir al país en un centro regional de ensamblaje de vehículos electrificados. A través de un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la administración del presidente Gustavo Petro busca impulsar la fabricación local de carros eléctricos, híbridos enchufables, motos y buses con beneficios arancelarios y aduaneros para las empresas que decidan invertir en el país. La iniciativa hace parte de la política de reindustrialización y transición energética del Gobierno y contempla la creación del Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y del Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (Inpimhel). La propuesta busca atraer capital extranjero, generar empleo calificado y desarrollar una cadena local de proveedores alrededor de la movilidad sostenible. Sin embargo, gremios, abogados y expertos del sector advierten que el éxito del proyecto dependerá de la estabilidad jurídica, de reglas claras y de corregir varios puntos técnicos del decreto. Siga leyendo: Renault Group se la jugará con más inversión en la planta Sofasa, en Envigado, para nueva línea de vehículos

El plan de Petro para convertir a Colombia en un polo automotor eléctrico

Según el presidente Petro, las recientes medidas arancelarias sobre carros a gasolina ya comenzaron a mostrar resultados y, en apenas un mes, se habría duplicado la comercialización de vehículos eléctricos en el país. Ahora el Gobierno quiere dar el siguiente paso, ensamblar y fabricar localmente vehículos electrificados para abastecer el mercado nacional y exportar hacia América Latina. El proyecto contempla beneficios para las compañías que instalen nuevas plantas industriales de ensamble. Entre ellos aparece la posibilidad de importar maquinaria, equipos y sistemas especializados con arancel del 0%, siempre que sean utilizados en procesos productivos locales. Asimismo, el borrador establece tratamientos preferenciales para vehículos ensamblados bajo esquemas CKD (Complete Knock Down) y SKD (Semi Knock Down), mecanismos ampliamente utilizados en la industria automotriz mundial.

Uno de los cuestionamientos apunta a que el decreto no promueve la ubicación estratégica de nuevas plantas en zonas costeras, algo que facilitaría las exportaciones hacia otros mercados de América Latina.

Qué vehículos entrarían en el nuevo régimen

El decreto contempla incentivos para cuatro tipos de tecnologías: -Vehículos híbridos enchufables (PHEV). -Vehículos híbridos de autonomía extendida (E-REV). -Vehículos eléctricos de batería (BEV). -Vehículos híbridos completos (FHEV). -En contraste, los híbridos ligeros (MHEV) quedarían excluidos del esquema. Uno de los aspectos más polémicos del proyecto fue precisamente la inclusión de los híbridos completos FHEV, que no requieren carga externa y todavía dependen parcialmente de combustibles fósiles. En un informe de Valora Analitik, la firma Paniagua & Tovar Abogados pidió excluirlos del régimen al considerar que desdibujan el objetivo de promover vehículos cero emisiones. Según la firma, permitir que los híbridos completos accedan a los mismos beneficios podría reducir los cupos e incentivos destinados a tecnologías completamente eléctricas. Pese a ello, el Gobierno defendió su inclusión argumentando que se trata de una “tecnología de transición” alineada con la transformación industrial y la reducción gradual de emisiones contaminantes. Le puede interesar: Esta es la guía de beneficios tributarios y crediticios por comprar carro eléctrico o híbrido

Las cuotas de importación y los incentivos

El Inpimhel incorporaría cuotas anuales de importación para vehículos eléctricos e híbridos de hasta 20.000 unidades entre 2026 y 2027, con un arancel preferencial del 5%. La asignación de esos cupos dependería de factores como el nivel de inversión certificada, el cumplimiento de requisitos ambientales, los estándares técnicos, la trazabilidad industrial y los compromisos de integración de contenido nacional. Además, el acceso a los beneficios estaría condicionado al avance real de los proyectos industriales y al cumplimiento de los planes de desarrollo presentados por las compañías. El Ministerio de Comercio administraría el instrumento con apoyo de entidades como la Dian y otros ministerios sectoriales. En contexto: Matrículas de carros eléctricos crecieron 304% en abril con Tesla como la marca más vendida

Aconauto respalda la iniciativa, pero pide ajustes

La Asociación Gremial de Concesionarios de automotores (Aconauto) respaldó la política pública de fomento al ensamble de vehículos electrificados, aunque advirtió que todavía requiere ajustes para ser competitiva frente a otros mercados latinoamericanos. Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo del gremio, aseguró que cualquier medida que beneficie a la industria automotriz debe celebrarse, pero insistió en que la seguridad jurídica será determinante para atraer inversión extranjera. “Esperemos que el nuevo gobierno garantice la seguridad jurídica que estimule la inversión para que tengamos tasas más altas de crecimiento”, afirmó. Quijano destacó que el proyecto sea específico para vehículos electrificados, pero señaló que todavía le falta “mucho trayecto normativo” para despertar un interés masivo del capital internacional.

Pese a las críticas, el proyecto representa uno de los movimientos industriales más ambiciosos del Gobierno Petro en materia automotriz y energética.

La preocupación de la Andi y del sector automotor

Durante el periodo de comentarios públicos, el proyecto recibió 46 observaciones sobre 21 artículos del borrador normativo. La Andi pidió mayor claridad sobre las reglas operativas, los mecanismos de evaluación, el cálculo de beneficios, la trazabilidad y los criterios de integración nacional. El gremio advirtió que las decisiones de inversión de las grandes casas matrices automotrices dependen de contar con un entorno jurídico “robusto, estable y predecible”. Otro punto de discusión fue la negativa del Gobierno a permitir que las cuotas de importación no utilizadas puedan acumularse entre un año y otro. La Andi argumentó que las inversiones automotrices suelen ejecutarse de forma gradual y estacional, pero el Ministerio sostuvo que el esquema actual busca garantizar un uso “progresivo y verificable” de los beneficios. También surgieron cuestionamientos por la ausencia de incentivos tributarios adicionales y por los bajos porcentajes de integración local previstos inicialmente en el esquema SKD. Lea aquí más: Producción de la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, creció 80% en el primer trimestre de 2026

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