Así es el plan para que en Colombia se ensamblen carros eléctricos; gremios tienen reparos

El Gobierno nacional puso sobre la mesa una nueva apuesta para transformar el mercado automotor colombiano y convertir al país en un centro regional de ensamblaje de vehículos electrificados.
A través de un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la administración del presidente Gustavo Petro busca impulsar la fabricación local de carros eléctricos, híbridos enchufables, motos y buses con beneficios arancelarios y aduaneros para las empresas que decidan invertir en el país.
La iniciativa hace parte de la política de reindustrialización y transición energética del Gobierno y contempla la creación del Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y del Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (Inpimhel).
La propuesta busca atraer capital extranjero, generar empleo calificado y desarrollar una cadena local de proveedores alrededor de la movilidad sostenible. Sin embargo, gremios, abogados y expertos del sector advierten que el éxito del proyecto dependerá de la estabilidad jurídica, de reglas claras y de corregir varios puntos técnicos del decreto.
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