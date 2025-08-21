En Rionegro abrieron clínica de atención en salud mental exclusiva para su población

Desde este jueves Rionegro (Oriente antioqueño) cuenta con su primera Clínica de Atención Primaria en Salud Mental (CAPSM) que prestará atención ambulatoria a los pacientes que la requieran.

Se trata de la tercera sede del Hospital San Juan de Dios y trabajará en articulación con la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y responde a una necesidad detectada previamente, pues existen estadísticas acerca de que el 66,3% de los colombianos -especialmente mujeres y jóvenes- ha enfrentado algún problema de salud mental.

Además, entre los años 2022 y 2023 la demanda de servicios en salud mental en esa ciudad, que es considerada la capital de la subregión del Oriente antioqueño, aumentó un 12,57%, en tanto que la cobertura solo alcanzaba al 1% de la población proyectada. Fuera de eso, esta fue una promesa del actual alcalde, Jorge Rivas -quien es médico-.

“Estamos muy contentos porque entregamos nuestra clínica de atención primaria en salud mental; lo propusimos en campaña y lo estamos cumpliendo en este momento”, dijo en la mañana de este jueves Rivas en la ceremonia de inauguración, donde anunció que, inicialmente, el centro se ocupará de la atención de las familias más vulnerables para solucionar las patologías mentales.

Los canales de remisión hacia sus servicios serán la Línea de Salud Mental y Social que atiende las 24 horas; los rectores y docentes de apoyo de las instituciones educativas; los programas de habitantes de calle; y la interconsulta, si es que una persona consulta por otra causa y se detecta la necesidad.

“Esta infraestructura tendrá que estar articulada a las EPS, a otras clínicas y hospitales, al sector educativo, al IMER (Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación) como factor protector en la actividad física, y a la Secretaría de Cultura”, apuntó el mandatario local.

La clínica contará con un equipo interdisciplinario conformado por psiquiatra, psicóloga, neuropsicóloga y enfermera profesional, preparados para atender diagnósticos como trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, de la personalidad y de la conducta alimentaria, lo mismo que situaciones de violencia intrafamiliar o de género, ideación suicida, bullying, duelo patológico, estrés académico o laboral, y dificultades en habilidades parentales.

Estos profesionales atenderán en cinco consultorios habilitados, especialmente en la edificación donde actualmente funciona el Centro Integral de Atención Diferencial Makia, que atiende a personas con discapacidades físicas.

“Makia va a seguir funcionando, los niños van a seguir teniendo aquí toda su atención pedagógica, y en el segundo piso de esta infraestructura es donde vamos a tener la Clínica de Atención Primaria en Salud Mental”, aclaró por su parte la secretaria de Familia, Salud e Integración Social, Katherine Orozco.

De acuerdo con la funcionaria, la inversión ascendió a cerca de 550 millones de pesos que se destinaron a dotación, ajustes en infraestructura y contratación del talento humano.

Según informó la Alcaldía de Rionegro, en lo que va de 2025 ha liderado más de 780 actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, además de la atención a 352 personas en el Susurradero, que es un espacio de escucha privada que se ha convertido en referente comunitario.

