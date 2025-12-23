Aproveche: habrá tarifa especial en el metrocable a Arví con esta caja de compensación, ¿a cómo quedaría el pasaje?

Según informó la empresa Metro de Medellín , se logró llegar a un acuerdo con la caja de compensación Comfenalco , por lo que gracias al mismo, las personas afiliadas a dicha caja en l as categorías A y B podrán acceder a una tarifa preferencial de $3.500 pesos por trayecto hacia Arví. El beneficio está dirigido a afiliados que devengan hasta cuatro salarios mínimos. En el caso de los afiliados categoría C, la tarifa establecida será de $10.950 pesos.

De acuerdo a lo explicado por el Metro, para obtener este beneficio los usuarios deberán presentar su documento de identidad en los puntos de venta del cable turístico Línea L, ubicados en las estaciones Santo Domingo L y Arví. Esta medida beneficiará a cerca de 445.546 afiliados a Comfenalco que residen en el área metropolitana y pertenecen a las categorías definidas.

La noticia es muy positiva para los afiliados de Comfenalco, teniendo en cuenta que durante la temporada de vacaciones de fin y comienzo de año, el Parque Arví se consolida como uno de los destinos naturales más atractivos de Medellín, con una amplia oferta de actividades como la experiencia silletera, senderismo, arte, música, yoga y planes familiares, entre ellos la visita al Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas.

Este acuerdo se suma al trabajo articulado entre el Distrito de Medellín, la Corporación Parque Arví, el Metro de Medellín, Comfama, Comfenalco, la Red Turística de Santa Elena y la Corporación de Silleteros, con el objetivo de facilitar el acceso y promover el disfrute de uno de los principales espacios naturales y turísticos de la ciudad.

