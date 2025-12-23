x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Aproveche: habrá tarifa especial en el metrocable a Arví con esta caja de compensación, ¿a cómo quedaría el pasaje?

El acuerdo con el Metro beneficia a las personas afiliadas a dicha caja en las categorías A y B. La noticia llega como “anillo al dedo” para esta temporada de vacaciones. Encuentre aquí como acceder al descuento.

  • Imagen de referencia de la estación Arví del metrocable de Medellín. FOTO: Cortesía
    Imagen de referencia de la estación Arví del metrocable de Medellín. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Viajar al Parque Arví a través del metrocable turístico ahora será más económico para algunos afiliados de una caja de compensación.

Según informó la empresa Metro de Medellín, se logró llegar a un acuerdo con la caja de compensación Comfenalco, por lo que gracias al mismo, las personas afiliadas a dicha caja en las categorías A y B podrán acceder a una tarifa preferencial de $3.500 pesos por trayecto hacia Arví.

El beneficio está dirigido a afiliados que devengan hasta cuatro salarios mínimos. En el caso de los afiliados categoría C, la tarifa establecida será de $10.950 pesos.

Lea también: ¿Sin planes para estas vacaciones? Estos son cinco eventos imperdibles en Medellín para este fin de semana

¿Cómo acceder a la tarifa preferencial?

De acuerdo a lo explicado por el Metro, para obtener este beneficio los usuarios deberán presentar su documento de identidad en los puntos de venta del cable turístico Línea L, ubicados en las estaciones Santo Domingo L y Arví.

Esta medida beneficiará a cerca de 445.546 afiliados a Comfenalco que residen en el área metropolitana y pertenecen a las categorías definidas.

El Metro de Medellín destacó que la tarifa especial representa una reducción del 75% frente al valor del año anterior.

La noticia es muy positiva para los afiliados de Comfenalco, teniendo en cuenta que durante la temporada de vacaciones de fin y comienzo de año, el Parque Arví se consolida como uno de los destinos naturales más atractivos de Medellín, con una amplia oferta de actividades como la experiencia silletera, senderismo, arte, música, yoga y planes familiares, entre ellos la visita al Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas.

Siga leyendo: Un pesebre para caminar: así es el más grande de Antioquia

Este acuerdo se suma al trabajo articulado entre el Distrito de Medellín, la Corporación Parque Arví, el Metro de Medellín, Comfama, Comfenalco, la Red Turística de Santa Elena y la Corporación de Silleteros, con el objetivo de facilitar el acceso y promover el disfrute de uno de los principales espacios naturales y turísticos de la ciudad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes pueden acceder a la tarifa preferencial al Parque Arví?
La tarifa preferencial de $3.500 es para afiliados de Comfenalco en las categorías A y B que devengan hasta cuatro salarios mínimos. Los afiliados de categoría C pagarán $10.950.
¿Cómo puedo obtener la tarifa preferencial?
Los afiliados deben presentar su documento de identidad en las estaciones Santo Domingo L y Arví del metrocable turístico.
¿Qué actividades ofrece el Parque Arví durante la temporada navideña?
El Parque Arví ofrece una variada programación de actividades como senderismo, arte, música, yoga, y visitas al Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida