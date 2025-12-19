¿Sin planes para estas vacaciones? Estos son cinco eventos imperdibles en Medellín para este fin de semana

En diciembre, la oferta cultural de Medellín continua activa. Cada fin de semana, conciertos, recorridos culturales y obras de teatro se pueden disfrutar en diferentes zonas de la ciudad. Eso sí: en esta temporada, sin duda alguna, la protagonista de muchos de estos eventos es la Navidad. Lea aquí: Blessd adelantó la fiesta en Barrio Antioquia: 500 personas acuden a diario a Navidad Bendita Aquí le compartimos una selección de cinco eventos culturales que no se puede perder este fin de semana del 19 al 21 de diciembre:

Caminar en el Arví bajo las estrellas

Este sábado, el Parque Arví continuará su programación especial de Navidad con Arví bajo las estrellas, un recorrido nocturno de aproximadamente tres horas por uno de los pulmones verdes del Valle de Aburrá. Este plan, que sin transporte cuesta 160.000 pesos y con transporte 173.000 pesos, incluye guía, hidratación, fogata, ritual, alimentación y póliza de accidente. El recorrido inicia a las 4:30 de la tarde y va hasta las 10:00 de la noche. Los cupos son limitados y la reserva puede hacerla en parquearvi.org o en el WhatsApp 320 619 1919.

Navidad también para bailar porro

El último porro del año es una despedida bailable, colorida y nostálgica que mezcla los sonidos de nuestras raíces caribeñas, venezolanas, montañeras y sabaneras. Le puede interesar: No se quede sin cena navideña: tres recetas fáciles para preparar en casa La Orquesta La Pascasia ha preparado un repertorio bien variado para cerrar el año con alegría. “¡Vamos a celebrar que estamos vivos, que suena la música, y que bailar siempre será un acto de resistencia y cariño!”, escribieron. Será este viernes a las 9:00 de la noche y la entrada cuesta 50.000 pesos.

Novenas por toda la ciudad

Hay novenas gratis para compartir en familia en muchos lugares de la ciudad. Este fin de semana en los centros comerciales como Santafe será a las 7:00 p.m. en la plaza exterior Aguacatala. En Oviedo a las 6:30 p.m. en el hall de eventos, nivel 3A. En Sandiego será a las 6:30 p.m. Plaza Jardín. En Premium Plaza de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. en Plaza Central. También en Parque Fabricato a las 6:00 p.m. en piso 3. En el Centro Comercial La Central, en Buenos Aires, podrá ver la gran exposición de pesebres barriales y hacer la novena en el quinto piso a las 6:30 de la tarde este fin de semana. En Florida Parque Comercial hoy será a las 7:00 p.m en Cineprox, piso 3, el sábado a las 6:00 p.m. y el domingo a las 4:00 p.m. No hay excusa para quedarse en casa.

Recorrido Bohemia del Centro

Este viernes es el último recorrido Bohemia del Centro de la organización Distrito Candelaria. Este tour, que busca descubrir el corazón cultural de esta zona de la ciudad, comienza a las 7:00 de la noche en la Avenida Estrada (entre los edificios Vásquez y Carré). El aporte cultural es de 45.000 pesos.

¡Cenicienta! Noche de Navidad en Concierto

De la versión de los eternos hermanos Grimm, llega en este diciembre al Teatro Matacandelas “¡Cenicienta!”, una fiesta teatral para toda la familia. Imaginen la historia de siempre, pero contada con la energía de nuestra orquesta en vivo, que llenará el teatro con la alegría de villancicos y ritmos para celebrar. Será este viernes y sábado a las 8:00 de la noche, y el domingo a las 11:30 de la mañana.

