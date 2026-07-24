Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Videos | ¿Por qué desmontaron 12 casetas cerca del “morro” de Moravia?

La administración adelantó el desmonte de 12 casetas que habrían sido instaladas de manera irregular en la plazoleta de la estación Caribe del metro de Medellín.

  • Desmontaron 12 casetas ubicadas en la plazoleta de la estación Caribe del metro de Medellín. FOTOS: Tomadas de Facebook @Morrodemoravia
    Desmontaron 12 casetas ubicadas en la plazoleta de la estación Caribe del metro de Medellín. FOTOS: Tomadas de Facebook @Morrodemoravia
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín adelantaron un megaoperativo en la plazoleta de la estación Caribe del Metro, donde retiraron 12 casetas que habrían sido instaladas de manera irregular en un área ocupada.

El procedimiento fue liderado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y se desarrolló en medio de alteraciones del orden público generadas por algunos habitantes del sector, quienes se enfrentaron con integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para exigir la devolución de sus pertenencias.

Algunos videos que circulan en redes sociales muestran a la ciudadanía alterada al momento en que observaban sus casetas siendo desinstaladas. Algunos afirmaron que no les fue notificado el procedimiento.

Lea también: Rotación del pico y placa en Medellín, segundo semestre 2026: Conozca las vías donde no aplica la restricción

Sin embargo, la Alcaldía le indicó a EL COLOMBIANO que ya se había agotado el debido proceso administrativo y jurídico contemplado en la Ley 1801 de 2016, por lo que se estaba dando cumplimiento a una orden relacionada con la recuperación del espacio público.

También señaló que durante el procedimiento “se garantizaron todas las etapas procesales, incluyendo las notificaciones, el seguimiento a los recursos y las acciones constitucionales presentadas por los ocupantes”.

¿Qué vendían en las casetas?

En las casetas se comercializaban frutas, licor, electrodomésticos y otros productos, además de una compraventa, negocios que desarrollaban actividades económicas presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento.

Entérese: Accidentes de tránsito han costado $218.000 millones este año en Medellín

De igual manera, indicó que durante el procedimiento se evidenció que algunas de estas estructuras estaban conectadas de manera irregular a las redes de servicios públicos. Según la verificación realizada por funcionarios de EPM, estas conexiones representarían un posible delito de hurto de energía y otras infracciones.

Sin embargo, la Alcaldía de Medellín enfatizó que la intervención hace parte de una estrategia integral orientada a la recuperación del espacio público, con el propósito de garantizar el orden y la convivencia ciudadana.

“Ningún proceso de ocupación irregular está por encima de la ley y que, una vez agotadas todas las garantías del debido proceso, la administración actúa para devolver estos espacios a la ciudadanía y proteger los recursos públicos de todos los medellinenses”, se lee en un comunicado.

Preguntas y respuestas

¿Por qué retiraron las casetas de la estación Caribe del Metro de Medellín?
Las casetas fueron retiradas porque la Alcaldía de Medellín indicó que estaban ocupando de manera irregular un área de espacio público y que ya se había agotado el proceso administrativo y jurídico para recuperar el lugar.
¿Cuántas casetas fueron retiradas en el operativo de la estación Caribe?
Durante el operativo realizado en la plazoleta de la estación Caribe del Metro fueron retiradas 12 casetas que, según la Alcaldía de Medellín, estaban instaladas de manera irregular.
¿Los vendedores de las casetas de la estación Caribe fueron notificados antes del desalojo?
Según la Alcaldía de Medellín, sí se realizaron las notificaciones y se garantizaron las etapas del debido proceso, incluyendo el seguimiento a recursos y acciones constitucionales presentadas por los ocupantes. Algunos habitantes del sector afirmaron que no fueron informados del procedimiento.
¿Hubo enfrentamientos durante el operativo en la estación Caribe del Metro?
Sí. Durante el procedimiento se presentaron alteraciones del orden público, y algunos habitantes del sector se enfrentaron con integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) mientras reclamaban la devolución de sus pertenencias.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos