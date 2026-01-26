A la cárcel una mujer por intentar matar a su suegra y maltratar a sus hijos en Medellín

Por su presunta responsabilidad en atentar contra la vida de su suegra, de 65 años, además de maltratar física y verbalmente a sus hijos menores de edad y a su compañero sentimental, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer en Medellín. Puede leer: Así fue como una madre participó en el asesinato de su hija de tres años en Medellín: la sentenciaron a 37 años de cárcel Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 18 de enero en una vivienda del barrio La Francia de Medellín. Allí, la mujer de 34 años ahora privada de la libertad, habría maltratado a sus hijos, por lo que su pareja le hizo un reclamo. Según las autoridades, la mujer habría respondido a este reclamo amenazando al hombre con un cuchillo en frente de sus padres.

La suegra intentó mediar entre su hijo y la presunta agresora le habría propinado una patada en el abdomen que la hizo rodar por las escaleras. La caída le causó varias fracturas y una incapacidad médico legal de 100 días. “Mi mamá fue a decir que no pelearan, porque estaban los niños y la reacción de la mujer de mi hermanito fue sacar una patada y mi mamá se rodó por las escalas”, dijo Óscar Carrasquilla Salazar, hijo de la víctima a Telemedellín. La mujer se encuentra hospitalizada en la Clínica León XIII de Medellín. La investigada no aceptó los cargos imputados por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, las dos conductas agravadas. Siga leyendo: En menos de dos días capturaron al hombre que asesinó a su padre en La Ceja La violencia intrafamiliar, como todos los tipos de violencia por problemas de convivencia, son un flagelo grave en medellín y Antioquia. Por ejemplo, solo el año pasado, las comisarías de familia de la ciudad otorgaron 9.419 medidas de protección: 5.661 por violencia intrafamiliar y 3.758 para el restablecimiento de derechos para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.. Las víctimas más frecuentes de la violencia intrafamiliar son las mujeres y los niños.