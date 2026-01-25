x

Frisby se pronunció tras episodio viral de colaborador gritando porque “lo humillan” en su trabajo

La cadena de alimentos explicó que activó ”los protocolos de seguridad y salud en el trabajo”, y brinda acompañamiento tanto al colaborador como al equipo del punto de venta en Ibagué en el que ocurrieron los hechos. Esto fue lo que sucedió.

  • Él es el colaborador de Frisby que aparece en un video gritando desesperado. FOTOS: Captura de video
    Él es el colaborador de Frisby que aparece en un video gritando desesperado. FOTOS: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El video rápidamente se hizo viral. Era un colaborador de Frisby, una de las empresas de alimentos más queridas por los colombianos, que gritaba desesperado, cansado del acoso del que al parecer era víctima.

Lea aquí: Frisby y el patriotismo empresarial

Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? ¡Estoy aburrido de cómo me humillan! Estoy aburrido de cómo aquí me humillan. Me humillan todos los días, todos los días a cada hora. Estoy aburrido”, no paraba de repetir el hombre mientras le daba golpes a un mesón.

Sus palabras fueron grabadas por decenas de clientes que se encontraban en la plazoleta de comidas del centro comercial La Estación de Ibagué, donde ocurrió la escena. Algunos de los presentes quedaron atónitos, otros empatizaron con él y otros pocos solo lanzaron el irónico comentario del “ambiente laboral” en la cadena de comidas.

El video, aunque corto, se regó por todas las redes sociales. No se supo qué pasó después, ni tampoco trascendió la identidad del hombre, cuya desesperación era evidente.

Ante la situación de su colaborador, Frisby explicó, a través de un comunicado, que tras los hechos activaron sus “protocolos internos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”.

“En Frisby S.A. BIC cumplimos con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno Nacional y nuestros protocolos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, indicó la empresa.

Siga leyendo: Frisby celebró su aniversario 48 con una ‘Frisgala’ llena de mascotas, música y apoyo de marcas

Frisby agregó que “nuestro equipo de Gestión Humana y Bienestar activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, brindando el acompañamiento y la atención necesarios tanto al colaborador como al equipo del punto de venta”.

Así mismo, indicaron que la compañía cuenta con canales formales de escucha activa para atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la dignidad, la salud o el entorno laboral de nuestros colaboradores y proveedores”.

“Desde nuestro propósito superior de alimentar con amor, seguiremos actuando con transparencia, responsabilidad y humanidad, convencidos de que el diálogo y la gestión consciente son fundamentales para construir relaciones laborales sanas y aportar a una sociedad mejor”, concluyó la cadena de comidas.

La compañía de alimentos, que está próxima a cumplir 50 años, se vio envuelta el año pasado en una controversia por presunta “piratería marcaria” cuando intentaba ingresar al mercado español, pues en ese país apareció otra empresa usando su nombre y logo. La acción comercial desencadenó una ola de respaldo a la empresa por parte de sus clientes y otras marcas, incluso sus competidoras. El proceso sigue activo.

Le puede interesar: Frisby le gana round a Frisby España: la empresa europea deberá suspender uso de marca hasta resolver litigio

