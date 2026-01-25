Frisby se pronunció tras episodio viral de colaborador gritando porque “lo humillan” en su trabajo

El video rápidamente se hizo viral. Era un colaborador de Frisby, una de las empresas de alimentos más queridas por los colombianos, que gritaba desesperado, cansado del acoso del que al parecer era víctima. Lea aquí: Frisby y el patriotismo empresarial “Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? ¡Estoy aburrido de cómo me humillan! Estoy aburrido de cómo aquí me humillan. Me humillan todos los días, todos los días a cada hora. Estoy aburrido”, no paraba de repetir el hombre mientras le daba golpes a un mesón.

Sus palabras fueron grabadas por decenas de clientes que se encontraban en la plazoleta de comidas del centro comercial La Estación de Ibagué, donde ocurrió la escena. Algunos de los presentes quedaron atónitos, otros empatizaron con él y otros pocos solo lanzaron el irónico comentario del “ambiente laboral” en la cadena de comidas. El video, aunque corto, se regó por todas las redes sociales. No se supo qué pasó después, ni tampoco trascendió la identidad del hombre, cuya desesperación era evidente. Ante la situación de su colaborador, Frisby explicó, a través de un comunicado, que tras los hechos activaron sus “protocolos internos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”.

“En Frisby S.A. BIC cumplimos con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno Nacional y nuestros protocolos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, indicó la empresa. Siga leyendo: Frisby celebró su aniversario 48 con una ‘Frisgala’ llena de mascotas, música y apoyo de marcas Frisby agregó que “nuestro equipo de Gestión Humana y Bienestar activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, brindando el acompañamiento y la atención necesarios tanto al colaborador como al equipo del punto de venta”. Así mismo, indicaron que la compañía cuenta con canales formales de escucha activa “para atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la dignidad, la salud o el entorno laboral de nuestros colaboradores y proveedores”.