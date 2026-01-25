Alex Pretti, el enfermero de UCI asesinado por agentes de Estados Unidos mientras protegía a una mujer

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación.
Medios locales identificaron a la víctima como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos (ICU) en el sistema de atención médica de veteranos (VA Health Care System), de 37 años de edad. Pretti era ciudadano estadounidense. Nació en Illinois, pero vivía en Minéapolis, donde era conocido por sus lazos comunitarios y su trabajo profesional.
Según sus familiares, Pretti practicaba atletismo y jugaba fútbol americano y béisbol en la preparatoria. Hace poco, contó su madre, le dio 100 dólares de propina al hombre latino que reparó su garaje y le preocupaba la represión del ICE. “Amaba este país, pero odiaba lo que la gente le estaba haciendo”, dijo su madre.
Lo que ha trascendido en medios de Estados Unidos es que antes de unirse a la Administración de Veteranos, Pretti hizo investigaciones médicas para el tratamiento del cáncer. Su trabajo se publica en revistas médicas.
Estudió en la Universidad de Minnesota y obtuvo su licencia de enfermero registrada en 2021. No tenía antecedentes penales. Amaba la naturaleza y las actividades al aire libre.
Su muerte se produce menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.
Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas.
El sábado, como ocurrió tras la muerte de Good, las autoridades federales y locales de Estados Unidos ofrecieron diferentes evaluaciones del asesinato.
El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a “un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta” en una “operación selectiva”, según un comunicado.